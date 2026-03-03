Хаос и бешеные цены: война на Ближнем Востоке толкает Европу к энергетическому кризису

Цены на природный газ в Европе резко подскочили, достигнув самого высокого уровня с 2023 года. После того как в Катаре остановился крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), рынок охватила неопределенность, как это повлияет на мировые поставки.

Как растут цены на газ в Европе?

Базовые фьючерсы на природный газ растут второй день подряд, пишет Bloomberg.

С момента закрытия торгов в пятницу цены на газ в Европе уже выросли примерно на 90%. Эксперты говорят, что таких бешеных темпов не видели со времен энергетического кризиса 2022 года, который произошел после начала полномасштабной войны в Украине.

Европа вступает в финальную фазу зимы с истощенными хранилищами, и теперь ей придется жестко конкурировать с другими крупными покупателями за глобальные потоки топлива во время сезона закачки,

– отмечают аналитики.

Нынешние европейские цены на газ, по данным издания, составляют около 60 евро за мегаватт-час. Конечно, это еще достаточно далеко от рекордных 300 евро во времена кризиса. Однако ситуация на Ближнем Востоке напряженная и угрожает способности Европы накопить необходимые запасы к зиме.

Более того, летние контракты на газ стали дороже зимних. Из-за этого хранение топлива для трейдеров стало невыгодным экономически.

Важно! В понедельник, 2 марта, завод компании QatarEnergy в Катаре остановил работу после атак иранского дрона. На следующий день, во вторник, предприятие также прекратило производство некоторых видов нефтехимической продукции. Именно на этот НПЗ приходится около пятой части мировых поставок природного газа.

Как цены прогнозируют эксперты?

Сейчас главным вопросом для газового рынка остается продолжительность боевых действий на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать "все, что необходимо". Однако противоречивые сигналы из Вашингтона лишь добавляют нервозности.

По словам экспертов, ближайшие дни цены на газ будут расти, пока участники рынка будут оценивать, как остановка завода повлияет на возможности поставок.

S&P Global Energy ожидает, что наиболее агрессивно на рынке спотовых закупок будут вести себя страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены на апрель 2026 года с 36 евро до 55 евро за мегаватт-час .

В MET Group предупреждают, что "вопрос безопасности поставок снова может стать критическим для Европы".

Заметьте! Дополнительно на рынок давят проблемы с судоходством через Ормузский пролив. Он является ключевым путем экспорта газа для Катара. Однако в Иране угрожают полной блокадой маршрута, а суда со сжиженным газом начали разворачиваться или останавливаться в районе пролива, опасаясь проходить зоной военной операции, пишет Reuters.

Что еще известно о ситуации с газом?