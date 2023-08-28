Чтобы успокоить население: в "Нафтогазе" рассказали, вырастут ли цены на газ

Самый популярный поставщик газа "Нафтогаз" решил успокоить волнение населения по поводу изменений стоимости газа. Ситуация будет оставаться стабильной.

Изменятся ли цены на газ для населения

По словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева, цены на газ для населения останутся на уровне 7,96 гривны за кубометр.

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Алексей Чернышев Глава "Нафтогаза" Хочу всех успокоить: цена на газ для таких потребителей, как домохозяйства, останется стабильной – это 7,96 гривны, то есть та, которая была и в прошлом году. Также у нас действуют специальные условия поставки газа для предприятий теплокоммунэнерго.

Правительство продолжил действие возложения особых обязанностей, приняв постановление.

Таким образом, газ для предприятий ТКЭ будет поставляться по цене 7,42 гривны за кубометр,

– добавил он.

То есть, в ближайшее время компания не планирует повышать цены на газ для населения. Кстати, цены у других поставщиков можно узнать в табличке.

К какому числу следует подавать показатели газа

Показатели счетчиков газа стоит подавать с 1 по 5 число ежемесячно. Также не стоит забывать, что к стоимости потребленного ресурса автоматически добавляется фиксированная цена его транспортировки.

Представить показатели можно следующими способами: