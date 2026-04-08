Рынок снова всколыхнуло: цены на газ резко отреагировали на соглашение США и Ирана
- Цены на газ в Европе упали на 20% после объявления перемирия между Ираном и США, достигнув самого низкого уровня со 2 марта.
- Открытие Ормузского пролива может снизить напряжение на энергетических рынках, но трейдеры ждут устойчивость перемирия, тогда как ситуация с поставками газа остается сложной.
После начала войны на Ближнем Востоке цены на газ в Европе быстро взлетели, иногда на 70%. Но после объявления перемирия между Ираном и США природный газ резко подешевел.
Как подешевел газ в Европе?
Базовые фьючерсы на газ в Европе упали на целых 20%, что стало самым большим дневным падением за последние два года, пишет Bloomberg.
По данным издания, нидерландские фьючерсы с поставкой на следующий месяц на утро в Амстердаме и подешевели на 17% – до 44,13 евро за мегаватт-час.
Таким образом цены на газ в Европе достигли самого низкого уровня со 2 марта. Тогда начался стремительный рост топлива из-за войны в Иране.
Заметьте! Именно нидерландские фьючерсы на газ берутся за эталон для Европы.
Почему цены на газ начали падать?
Цены на газ полетели вниз после того, как США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня.
Президент США Дональд Трамп согласился на перемирие в обмен на то, что Тегеран откроет стратегически важный Ормузский пролив, пишет CNN.
Мы уже выполнили и перевыполнили все военные цели, и очень далеко продвинулись к окончательному соглашению по долгосрочному миру с Ираном и миру на Ближнем Востоке,
– написал Трамп в соцсети Truth Social.
В Тегеране ответили, что открытие пролива возможно при координации с вооруженными силами страны.
Важно! Ормузский пролив ранее обеспечивал экспорт около пятой части поставок нефти и сжиженного природного газа в мире. Его фактическая блокада Ираном вызвала шок на энергетических рынках и подтолкнула цены в гору.
Чего ожидают энергетические рынки?
Открытие Ормузского пролива потенциально может ослабить напряжение на мировых энергетических рынках. Однако аналитики говорят, что трейдеры будут ждать, чтобы удостовериться в устойчивом перемирии.
По словам представителя консалтинговой компании Wood Mackenzie Тома Марзек-Мансера, пока ситуация с поставками газа мало изменилась.
Кроме загруженных СПГ-танкеров, которые застряли в заливе и могут и дальше иметь трудности с выходом, если пролив не будет полностью открыт, ключевое значение имеет восстановление работы катарского Рас-Лаффана,
– говорит эксперт.
Напомним, крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа в Катаре остановил работу после иранских атак.
- Аналитики Wood Mackenzie считают, что даже если в мае компания QatarEnergy начнет восстанавливать работы на Рас-Лаффане, то на полную мощность 12 производственных линий предприятия выйдут только в конце августа.
- К тому же две линии, повреждены иранскими ракетами, по оценкам Катара, смогут отремонтировать только через 5 лет.
Теперь внимательно следит, какие суда начнут проходить через Ормузский пролив и как будет проходить их транзит.
Заметьте! С начала войны в Иране ни один танкер со сжиженным газом не прошел через пролив. Ранее на этой неделе два катарских СПГ-танкера попытались прорваться, но потом отказались от этого, поскольку не получили разрешения от Тегерана.
Как выросли цены на газ в Европе?
С начала войны в Иране цены на газ в Европе уже выросли более чем на 70%. Дополнительным фактором давления стала ситуация с запасами топлива, которые после холодной зимы оказались на критически низком уровне. По состоянию на март газовые хранилища в Евросоюзе были заполнены менее чем на 30%, что стало самым низким показателем за последние четыре года.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее в обращении к министрам стран ЕС предупреждал о риске длительных перебоев с поставками энергоресурсов. По его словам, Европе стоит готовиться к сложному периоду.
В частности, в Европейском Союзе не исключают вариант нормирования таких видов топлива, как авиационное топливо или дизель.