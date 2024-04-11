Цены на газ в Европе: как на них повлияли удары России по украинским хранилищам
Источник:Bloomberg
Россия атаковала два подземных хранилища газа в Украине, тем самым создав новую угрозу энергетической инфраструктуре и поставкам страны. Из-за этого европейские фьючерсы на газ выросли на 5,5% до 28,5 евро за мегаватт-час.
Что с объектами
В "Нафтогазе" заявили, что несмотря на удар объекты работают, а специалисты оценивают последствия обстрела. Несмотря на четвертую попытку россиян нанести ущерб хранилищам, на операции это не повлияло.
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Существует потенциальный риск для хранения газа в стране, если запасы газа в Европе заполнятся этим летом. Украина имеет больше всего хранилищ на континенте и активно привлекает трейдеров для хранения там поставок.Напомним! Газовые хранилища Украины расположены на западе страны, возле границы с ЕС. Глубина их размещения 2 километра.
Сейчас украинскими мощностями пользуются такие компании, как Shell Plc и DXT Commodities. Также "Нафтогаз" провел переговоры с:
- RWE AG;
- норвежской Equinor ASA;
- французской TotalEnergies SE;
- Engie SA;
- SEFE – тоже изъявила желание хранить газ в Украине.
Украина предлагает зарубежным трейдерам забронировать в этом году до 10 миллиардов кубометров своих хранилищ природного газа. Объем, который сейчас можно выделить для международных компаний, составляет около трети общей мощности страны.