Европа вновь в газовой ловушке: война на Ближнем Востоке привела к скачку цен

В Европе подорожал природный газ из-за новой эскалации напряженности между США и Ираном. В понедельник, 20 июля, цены подскочили до уровня, который наблюдался в начале войны на Ближнем Востоке.

Как выросли цены на газ

По данным биржи ICE, стоимость "голубого топлива" впервые за 4 месяца достигла отметки 60 евро за мегаватт-час, пишет ExPro.

На газовом хабе в Нидерландах августовский фьючерс на некоторое время поднялся до 60,52 евро за мегаватт-час. То есть кубометр газа стоил примерно 740 долларов, как и во время стремительного подорожания в марте.

Впоследствии, правда, фьючерс опустился до 59,1 евро за мегаватт-час, но все равно остался выше примерно на 3%, чем во время предыдущих торгов.

Фото: Цены на газ в Европе / биржа ICE

Почему цены выросли

Рост цен на газ объясняется прежде всего сокращением судоходства через Ормузский пролив. Поскольку США вновь проводят атаки против Ирана и блокируют его порты, в ответ Тегеран наносит удары по соседним странам и танкерам вблизи.

Из-за активных боевых действий судам опасно проходить через Ормузский пролив, который является важным маршрутом для транспортировки нефти и газа. В Международном энергетическом агентстве подсчитали, что до войны через пролив поставлялось до 20% энергоносителей.

Сокращение поставок газа привело к росту цен и усилило конкуренцию за топливо. В результате Европа не может закупить привычные объемы газа:

в июле этого года, по прогнозам аналитиков Kpler, европейские страны импортируют до 9,5 миллиарда кубометров сжиженного природного газа.

Тогда как в прошлом году в этом же месяце было закуплено 12 миллиардов кубометров.

Таким образом, июльские поставки могут оказаться на 2,5 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году. А некоторые страны рискуют не выполнить норму ЕС по наполнению газохранилищ к зиме.

Напомним, после объявления перемирия между США и Ираном газ резко подешевел в Европе. 8 апреля базовые фьючерсы обвалились на целых 20%, что стало самым большим дневным падением за последние два года.