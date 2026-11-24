Зима еще не развернулась вовсю, а энергетические рынки уже переживают лихорадку из-за погодных сюрпризов. Базовые фьючерсы на голубое топливо торгуются вблизи отметки 90 евро за мегаватт-час на фоне нестабильной торговой сессии.

Почему европейский рынок газа вновь переживает потрясения

Главной причиной стали прогнозы о резком похолодании в Великобритании, Франции и Германии, сообщает Bloomberg.

По словам Ричарда Мартина-Бартона из MetDesk, зона высокого атмосферного давления может сместиться на запад. Это означает, что уже на следующей неделе в северо-западную Европу могут поступить более теплые воздушные массы, что постоянно меняет настроения трейдеров.

Обратите внимание! В этом году регион вступил в зимний сезон с необычно низкими запасами, ведь газохранилища заполнены менее чем на 69%. Для сравнения: средний показатель за последние пять лет для этого периода составляет 87%.

Перебои с поставками из-за войны на Ближнем Востоке сорвали летнее пополнение резервов. Теперь Европа вынуждена переплачивать за морские партии сжиженного природного газа, чтобы удовлетворить спрос на отопление и не замерзнуть зимой.

Этой зимой погода по-прежнему будет одним из ключевых факторов формирования спотовых цен и цен на фьючерсном рынке,

– отмечают аналитики LG Energy Group.

Они предупреждают, что похолодание ускорит отбор газа из хранилищ, запасы в которых и так остаются на критически низком уровне.

В настоящее время поставки американского СПГ в Европу остаются более прибыльными, чем в Азию, хотя спрос на Востоке также начинает восстанавливаться. В то же время трейдеры внимательно следят за попытками США урегулировать конфликт с Ираном.

Осторожный оптимизм в отношении мирных переговоров оказывает понижательное давление на энергетические рынки.

Однако заявления Тегерана об усилении контроля над стратегически важным Ормузским проливом продолжают держать инвесторов в напряжении, создавая риски новых ценовых скачков.

Напомним, что ранее стоимость фьючерсов на нидерландском хабе TTF уже взлетела на 8,6%. Цены на газ выросли вследствие прогнозов похолодания.