Чому європейський ринок газу знову лихоманить

Головною причиною стали прогнози про різке похолодання у Великій Британії, Франції та Німеччині, повідомляє Bloomberg.

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За словами Річарда Мартіна-Бартона з MetDesk, зона високого атмосферного тиску може зміститися на захід. Це означає, що вже наступного тижня до північно-західної Європи можуть надійти тепліші повітряні маси, що постійно змінює настрої трейдерів.

Зверніть увагу! Цьогоріч регіон увійшов у зимовий сезон із незвично низькими запасами, адже газосховища заповнені менше, ніж на 69%. Для порівняння, середній показник за останні п'ять років для цього періоду становить 87%.

Перебої з постачанням через війну на Близькому Сході зірвали літнє поповнення резервів. Тепер Європа змушена переплачувати за морські партії скрапленого природного газу, щоб задовольнити попит на опалення та не замерзнути взимку.

Цієї зими погода й надалі буде одним із ключових чинників формування спотових цін і цін на ф'ючерсному ринку– зазначають аналітики LG Energy Group.

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Вони попереджають, що похолодання прискорить відбір газу зі сховищ, які й так залишаються на критично низькому рівні.

Наразі постачання американського СПГ до Європи залишається прибутковішим, ніж до Азії, хоча попит на Сході також починає відновлюватися. Водночас трейдери уважно стежать за спробами США врегулювати конфлікт з Іраном.

Обережний оптимізм щодо мирних переговорів чинить понижувальний тиск на енергетичні ринки.

Проте заяви Тегерана про посилення контролю над стратегічно важливою Ормузькою протокою продовжують тримати інвесторів у напрузі, створюючи ризики нових цінових стрибків.

Нагадаємо, що раніше вартість ф'ючерсів на нідерландському хабі TTF вже злетіла на 8,6%. Ціни на газ зросли внаслідок прогнозування похолодання.