Цены на газ в Европе выросли до рекордного уровня за последние два года

Европа сталкивается с риском нового энергетического кризиса, поскольку цены на газ выросли до самого высокого уровня за последние два года. Запасы газа в европейских хранилищах стремительно исчерпываются.

Какова ситуация с газом в Европе

Холодная погода может только усложнить ситуацию, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Чем меньше топлива остается, тем сложнее его пополнять, особенно учитывая высокие цены в летний период.

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Хранение газа экономически невыгодно для энергетических компаний. 10 февраля бенчмарк фьючерсы на газ выросли на 5,4%, достигнув 58,75 евро за мегаватт-час – это рекордный показатель с февраля 2023 года. Запасы в хранилищах заполнены менее чем наполовину, что является самым низким уровнем для этого периода с 2022 года.

Потеря большей части российских поставок за последние три года сделала европейские газовые рынки более восприимчивыми к ценовым потрясениям в ответ на краткосрочные перебои, спрос на СПГ в Азии и изменения погоды,

– говорит аналитик Патрисио Альварес.

По прогнозу ICIS, в феврале 2025 года потребление газа в Европе вырастет на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с повышенным спросом со стороны населения и коммерческих организаций, тогда как зима продолжается.

Европейский рынок газа испытывает давление

В ближайшие дни на северо-западе Европы ожидается похолодание, что может еще больше увеличить потребность в отоплении, сократить объемы газовых запасов и подтолкнуть цены вверх. Ожидаемый летний сезон технического обслуживания в Норвегии может ограничить поставки газа, что усилит напряженность на европейском рынке.

Дополнительным фактором является влияние введенных США пошлин и возможные ответные меры, которые могут вызвать рост цен на импортируемый сжиженный природный газ.

Обратите внимание! Также трейдеры следят за дискуссиями по восстановлению транзита российского газа через Украину, на чем настаивают некоторые страны Центральной Европы.