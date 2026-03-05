Газ в Европе рекордно дорожает: какие есть риски для Украины и что будет с топливом

На фоне развертывания новой эскалации на Ближнем Востоке цены на газ в Европе резко выросли. Дело в том, что европейский рынок мгновенно отреагировал на удары Ирана по одному из энергетических объектов Катара, который производит СПГ. Несмотря на то, доля импорта природного газа в ЕС из этого региона составляет небольшой процент.

Кроме того, ситуация отразилась и на ценах на топливо, в частности в странах ЕС и Украине, стоимость некоторого вида бензина уже подорожала примерно на 4 гривны.

24 Канал узнал, насколько выросли цены на газ в Европе и почему эксперты считают это краткосрочным эффектом, какие риски на этом фоне есть для Украины и почему топливо на АЗС существенно возросло.

Как эскалация на Ближнем Востоке ударила по ценам на газ в Европе?

Цены на газ на газовом хабе TTF в Нидерландах, по состоянию на 2 марта, составили 43,30 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные на Yahoo Finance и ICE. Уже 3 марта, по данным Investing.com, цена достигла 54,15 евро, но впоследствии опустилась до отметки в 51,77 евро 5 марта.

Для сравнения: перед обострением эскалации между США и Израиля с Ираном, по состоянию на 27 февраля, цена составляла почти 32 евро за мегаватт-час.

Чем важен газовый хаб TTF в Нидерландах: является одним из важнейших центров торговли газа в Европе и основным ориентиром для европейских цен. Этот хаб соединяет поставки LNG (СПГ) и трубопроводного газа.

Дело в том, что такой резкий скачок цены на СПГ в Европе был спровоцирован прекращением производства природного газа компанией QatarEnergy из-за иранских атак на их комплекс в Рас-Лаффане, что в Катаре.

Экспортное предприятие компании, что было повреждено, обеспечивает около пятой части мировых поставок СПГ. Поэтому фьючерсы на эталонный газ в Европе выросли больше всего со времен кризиса 2022 года, отметили в Bloomberg. Поэтому 2 марта повышение цен составило 50%.

Известно, что Катар полностью остановил производство СПГ, а восстановление нормального уровня производства состоится минимум в течение месяца, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Как объясняет во время разговора с 24 Каналом энергетический эксперт Владимир Омельченко, ситуация с ценами на газ в Европе сейчас будет зависеть, прежде всего, от того, сколько продлится эскалация на Ближнем Востоке.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ в Центре Разумкова Конечно, что чем дольше все будет продолжаться, тем выше будут держаться цены на газ. Впрочем, возможные диапазоны цены роста пока трудно прогнозировать.

Дело в том, что Катар является одним из ведущих экспортеров СПГ в мире. И доля, которую страна поставляет в Евросоюз, составляет около 7%. В то же время бесспорным лидером является американский СПГ – его доля составляет более 60%.

Несмотря на существенную разницу, даже 7% в такой ситуации является немалым процентом, учитывая низкий уровень запасов в подземных хранилищах ЕС,

– говорит господин Владимир.

Эксперт считает, что наложение этого фактора с ситуацией на Ближнем Востоке привело к так называемому синергетическому эффекту, когда два негативных события наложились друг на друга, что и привело к скачку цены. Если бы запасов было больше в подземных хранилищах, то нынешняя ситуация не сильно повлияла бы на цену.

Обратите внимание! Еще в начале февраля этого года в публикации Deutsche Welle сообщалось, что уровень заполнения европейских газовых хранилищ упал до почти 40%, что является самым низким показателем с 2022 года. Объясняют такое положение низкими температурами, что держались в течение этой зимы в большей части Европы. В то же время цена на природный газ тогда держалась на уровне 35 евро за мегаватт-час, что почти на 10 евро меньше, чем в прошлом году в аналогичный период.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук для 24 Канала зато объясняет, что ситуация с ценами на СПГ на европейском уровне прежде всего касается краткосрочного сегмента – то есть сделок с поставкой "сегодня/завтра".

В целом существует долгосрочный рынок, где заключаются контракты на поставку газа или нефти – условно на полгода и более – с четко прописанными условиями, рисками и фиксированной ценой.

А есть биржа, где котировки меняются довольно мгновенно в зависимости от событий.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических исследований Пока говорить, что эскалация на Ближнем Востоке повлияет существенно на рынок нефти, нефтепродуктов и СПГ, нельзя. Это все только отражается на спотовых рынках (биржах), где сейчас скорее всего тестируют реакцию потребителей на событие. И вот такие рынки создают напряженную ситуацию.

Кроме того, Корольчук добавляет, что на европейском рынке газа с Ближнего Востока на самом деле не так и много, в частности только из Катара.

Как рост цен на СПГ повлияет на стоимость газа в Украине?

Из-за того, что Украина наращивает импорт СПГ, в частности из стран Европы, ситуация с ценой может отразиться и на ней. В то же время по словам Омельченко, эскалация на Ближнем Востоке и рост на фоне этого цен в Европе пока негативно не повлияет на население Украины. Ведь цена на природный газ для украинцев остается фиксированной в условиях военного положения.

Но другое дело – промышленность. НАК "Нафтогаз" экспортирует значительное количество газа именно из стран Европы. А в настоящий период закачивать газ в подземные хранилища нужно сразу для того, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону,

– говорит энергетический эксперт.

Стоит учесть то, что СПГ закупается не ежедневно, а по вложенным контрактам. Соответственно раз в определенный период. Таким образом нынешние поставки СПГ были закуплены еще по старым ценам.

Думаю, что "Нафтогаз" учитывая ситуацию пока не будет закупать большой объем СПГ, и будет пытаться ориентироваться на запасы и на газ собственной добычи, ведь зима закончилась, ожидается потепление, соответственно уменьшилось и потребление,

– предполагает Омельченко.

Надо помнить и то, что высокие цены на газ отразятся в целом на экономике Украины, ведь это будет снижать конкурентоспособность украинской продукции.

Кроме того, рост стоимости газа будет влиять еще и на стоимость электрической энергии. Потому что газ является одним из источников ее производства не только в Украине, но и в ЕС.

Важно! По данным ExPro Consulting, с начала этой недели цены на природный газ в Украине на фоне подорожания цен в Европе выросли на 20% – до 27,8 тысячи гривен за тысячу кубометров с учетом НДС. Сейчас это самая высокая отметка с июня 2025 года. Впрочем, цены на газ для потребителей остаются фиксированными.

Почему нефть может стоить более 100 долларов?

Кроме атак на предприятие по производству СПГ в Катаре, Иран нанес удары еще и по одному из крупнейших НПЗ в Саудовской Аравии, что привело к приостановке производства нефтепродуктов на нем.

Впрочем, Омельченко объясняет, что в противовес ситуации с СПГ, Европа не имеет большой зависимости от нефтепродуктов именно с Ближнего Востока, ведь обладает собственными нефтеперерабатывающими заводами. В то же время реальное влияние на ситуацию с топливом в ЕС будет зависеть именно от сырой нефти, которая подорожала.

Соответственно стоимость топлива в странах ЕС уже значительно выросла:

По данным портала Fuelо, средняя цена на бензин А-95 в Германии, по состоянию на 5 марта, достигла одной из самых высоких цен среди других стран – 1,97 евро за литр. А литр дизеля стоит 1,96 евро (по среднему банковскому курсу в Украине на сегодня, это 99,5 гривны и 99 гривен за литр соответственно).

Средняя цена бензина во Франции несколько ниже – 1,83 евро за литр (92,5 гривны), а за дизтопливо – 1,87 евро (94,5 гривны).

Стоит добавить, что ситуацию с повреждением НПЗ в Саудовской Аравии – это скорее информационная кампания, которая выгодна России и Ирану. Им выгодно раскрутить ситуацию так, чтобы выросли цены на сырую нефть,

– говорит он.

Корольчук рассказывает, что если вспомнить предыдущие случаи эскалации – например, летом прошлого года, когда напряженная ситуация между Израилем и Ираном продлилась до двух недель, – то они заканчивались лишь ударами по ключевым военным объектам обоих государств. Но влияние на стоимость нефти все же состоялось.

Среди примеров есть и случаи, когда началась полномасштабная война в Украине, цена на нефть достигла ориентировочно 125 долларов за баррель. И тогда главным фактором такого роста была паника в результате войны, а не дефицит,

– напоминает Юрий Корольчук.

Соответственно если же эскалация на Ближнем Востоке перейдет к сухопутной операции (пока маловероятно, но возможно), то это действительно может привести к резкому росту цены на нефть на долгосрочный период.

Пока в истории цена не превышала максимума в 140 долларов за баррель в 2008 году. Предполагаю, что при таких условиях мы можем увидеть такой скачок цены снова,

– прогнозирует эксперт.

Сейчас стоимость нефти марки Brent составляет 83,72 доллара за баррель, а нефть марки WTI – почти 77 долларов за баррель, свидетельствуют данные TradingEconomics.

Перед началом операции США и Израиля цены эталонных марок нефти составляли: 65,46 доллара за баррель для WTI и 72,82 доллара за баррель для Brent.

Почему ситуация с существенным подорожанием топлива является преувеличенной?

По словам Корольчука, через Ормузский пролив, который сейчас фактически заблокирован, проходит лишь 3% нефти для европейского рынка. Преимущественно нефть поступает в Европу из Норвегии, США и из африканских стран.

Дело в том, что Персидский залив больше работает именно на азиатский рынок. И именно там было бы логично видеть подорожание нефтепродуктов. Зато мы видим его в европейской части, в частности в Украине,

– отмечает господин Юрий.

В общем, по его мнению, ситуация, которая сложилась с топливом, является преувеличенной, ведь есть законтрактованные партии горючего, которые ввозятся в Украину. Их цена уже определена.

То есть фактически топливо, которое еще даже не в Украине, уже куплено. И его цена реально составляет ориентировочно 60 гривен за литр. Впрочем, сети на фоне всех событий позволяют себе устанавливать собственную цену, которая намного дороже. И происходит такое прежде всего из-за отсутствия контроля на рынке топлива.

Проблема в том, что нет долгосрочных контрактов. Их наличие гарантировало бы отсутствие такого резкого подорожания. Именно государство должно заставлять владельцев сетей АЗС, трейдеров работать по таким соглашениям, потому что это, в первую очередь, защита потребителя,

– заключает Корольчук.

Например, вчера, 4 марта, цены на бензин в некоторых сетях АЗС Украины подскочили до 80 гривен за литр. В то же время сама же стоимость часто зависит как от региона, так и от сети.

К слову, данные Консалтинговой группы А-95 свидетельствуют, что по состоянию на 4 марта, средняя стоимость видов бензина в Украине колеблется от 67 до 63 гривен за литр.

Бензин А-95 стоит 67,20 за литр, а бензин А-92 – 63,78 за литр.

Зато дизтопливо стоит немного дороже, чем бензин А-95 – 67,40 гривны за литр.

Но еще 27 февраля стоимость за бензин А-95 составляла 61,84 гривны за литр, а за бензин А-92 – 59,75 гривны за литр. Дизтопливо стоило 61,60 гривны.

Кстати, Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95, предположил, что в течение недели можно ожидать рост топлива в среднем на 2 – 3 гривны. Это могут воспринять, как сигнал к немедленной покупке горючего, что является негативной историей.

Интересно! В случае развития апокалиптического сценария развития эскалации на Ближнем Востоке с развертыванием сухопутных войск, некоторые сети АЗС в Украине могут повысить цены на топливо даже до 90 – 100 гривен за литр, если не принять меры.

Омельченко тоже выражает беспокойство на ситуацию с ценами на топливо в Украине, ведь кроме контрактов, есть еще и запасы горючего.

В этом контексте необходимо, чтобы Антимонопольный комитет усилил мониторинг рынка и наказывал тех, кто нарушает конкурентную политику,

– заявил господин Владимир.

С начала года цена на топливо в Украине в среднем уже выросла на 5 гривен. И реальное подорожание топлива в ближайшие 3 – 4 недели, если эскалация на Ближнем Востоке не продлится долго, не предвидится.