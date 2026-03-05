Газ в Европе рекордно дорожает: какие есть риски для Украины и что будет с топливом
На фоне развертывания новой эскалации на Ближнем Востоке цены на газ в Европе резко выросли. Дело в том, что европейский рынок мгновенно отреагировал на удары Ирана по одному из энергетических объектов Катара, который производит СПГ. Несмотря на то, доля импорта природного газа в ЕС из этого региона составляет небольшой процент.
Кроме того, ситуация отразилась и на ценах на топливо, в частности в странах ЕС и Украине, стоимость некоторого вида бензина уже подорожала примерно на 4 гривны.
24 Канал узнал, насколько выросли цены на газ в Европе и почему эксперты считают это краткосрочным эффектом, какие риски на этом фоне есть для Украины и почему топливо на АЗС существенно возросло.
Как эскалация на Ближнем Востоке ударила по ценам на газ в Европе?
Цены на газ на газовом хабе TTF в Нидерландах, по состоянию на 2 марта, составили 43,30 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные на Yahoo Finance и ICE. Уже 3 марта, по данным Investing.com, цена достигла 54,15 евро, но впоследствии опустилась до отметки в 51,77 евро 5 марта.
Для сравнения: перед обострением эскалации между США и Израиля с Ираном, по состоянию на 27 февраля, цена составляла почти 32 евро за мегаватт-час.
Чем важен газовый хаб TTF в Нидерландах: является одним из важнейших центров торговли газа в Европе и основным ориентиром для европейских цен. Этот хаб соединяет поставки LNG (СПГ) и трубопроводного газа.
- Дело в том, что такой резкий скачок цены на СПГ в Европе был спровоцирован прекращением производства природного газа компанией QatarEnergy из-за иранских атак на их комплекс в Рас-Лаффане, что в Катаре.
- Экспортное предприятие компании, что было повреждено, обеспечивает около пятой части мировых поставок СПГ. Поэтому фьючерсы на эталонный газ в Европе выросли больше всего со времен кризиса 2022 года, отметили в Bloomberg. Поэтому 2 марта повышение цен составило 50%.
- Известно, что Катар полностью остановил производство СПГ, а восстановление нормального уровня производства состоится минимум в течение месяца, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Как объясняет во время разговора с 24 Каналом энергетический эксперт Владимир Омельченко, ситуация с ценами на газ в Европе сейчас будет зависеть, прежде всего, от того, сколько продлится эскалация на Ближнем Востоке.
Конечно, что чем дольше все будет продолжаться, тем выше будут держаться цены на газ. Впрочем, возможные диапазоны цены роста пока трудно прогнозировать.
Дело в том, что Катар является одним из ведущих экспортеров СПГ в мире. И доля, которую страна поставляет в Евросоюз, составляет около 7%. В то же время бесспорным лидером является американский СПГ – его доля составляет более 60%.
Несмотря на существенную разницу, даже 7% в такой ситуации является немалым процентом, учитывая низкий уровень запасов в подземных хранилищах ЕС,
– говорит господин Владимир.
Эксперт считает, что наложение этого фактора с ситуацией на Ближнем Востоке привело к так называемому синергетическому эффекту, когда два негативных события наложились друг на друга, что и привело к скачку цены. Если бы запасов было больше в подземных хранилищах, то нынешняя ситуация не сильно повлияла бы на цену.
Обратите внимание! Еще в начале февраля этого года в публикации Deutsche Welle сообщалось, что уровень заполнения европейских газовых хранилищ упал до почти 40%, что является самым низким показателем с 2022 года. Объясняют такое положение низкими температурами, что держались в течение этой зимы в большей части Европы. В то же время цена на природный газ тогда держалась на уровне 35 евро за мегаватт-час, что почти на 10 евро меньше, чем в прошлом году в аналогичный период.
Энергетический эксперт Юрий Корольчук для 24 Канала зато объясняет, что ситуация с ценами на СПГ на европейском уровне прежде всего касается краткосрочного сегмента – то есть сделок с поставкой "сегодня/завтра".
- В целом существует долгосрочный рынок, где заключаются контракты на поставку газа или нефти – условно на полгода и более – с четко прописанными условиями, рисками и фиксированной ценой.
- А есть биржа, где котировки меняются довольно мгновенно в зависимости от событий.
Пока говорить, что эскалация на Ближнем Востоке повлияет существенно на рынок нефти, нефтепродуктов и СПГ, нельзя. Это все только отражается на спотовых рынках (биржах), где сейчас скорее всего тестируют реакцию потребителей на событие. И вот такие рынки создают напряженную ситуацию.
Кроме того, Корольчук добавляет, что на европейском рынке газа с Ближнего Востока на самом деле не так и много, в частности только из Катара.
Как рост цен на СПГ повлияет на стоимость газа в Украине?
Из-за того, что Украина наращивает импорт СПГ, в частности из стран Европы, ситуация с ценой может отразиться и на ней. В то же время по словам Омельченко, эскалация на Ближнем Востоке и рост на фоне этого цен в Европе пока негативно не повлияет на население Украины. Ведь цена на природный газ для украинцев остается фиксированной в условиях военного положения.
Но другое дело – промышленность. НАК "Нафтогаз" экспортирует значительное количество газа именно из стран Европы. А в настоящий период закачивать газ в подземные хранилища нужно сразу для того, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону,
– говорит энергетический эксперт.
Стоит учесть то, что СПГ закупается не ежедневно, а по вложенным контрактам. Соответственно раз в определенный период. Таким образом нынешние поставки СПГ были закуплены еще по старым ценам.
Думаю, что "Нафтогаз" учитывая ситуацию пока не будет закупать большой объем СПГ, и будет пытаться ориентироваться на запасы и на газ собственной добычи, ведь зима закончилась, ожидается потепление, соответственно уменьшилось и потребление,
– предполагает Омельченко.
- Надо помнить и то, что высокие цены на газ отразятся в целом на экономике Украины, ведь это будет снижать конкурентоспособность украинской продукции.
- Кроме того, рост стоимости газа будет влиять еще и на стоимость электрической энергии. Потому что газ является одним из источников ее производства не только в Украине, но и в ЕС.
Важно! По данным ExPro Consulting, с начала этой недели цены на природный газ в Украине на фоне подорожания цен в Европе выросли на 20% – до 27,8 тысячи гривен за тысячу кубометров с учетом НДС. Сейчас это самая высокая отметка с июня 2025 года. Впрочем, цены на газ для потребителей остаются фиксированными.
Почему нефть может стоить более 100 долларов?
Кроме атак на предприятие по производству СПГ в Катаре, Иран нанес удары еще и по одному из крупнейших НПЗ в Саудовской Аравии, что привело к приостановке производства нефтепродуктов на нем.
Впрочем, Омельченко объясняет, что в противовес ситуации с СПГ, Европа не имеет большой зависимости от нефтепродуктов именно с Ближнего Востока, ведь обладает собственными нефтеперерабатывающими заводами. В то же время реальное влияние на ситуацию с топливом в ЕС будет зависеть именно от сырой нефти, которая подорожала.
Соответственно стоимость топлива в странах ЕС уже значительно выросла:
- По данным портала Fuelо, средняя цена на бензин А-95 в Германии, по состоянию на 5 марта, достигла одной из самых высоких цен среди других стран – 1,97 евро за литр. А литр дизеля стоит 1,96 евро (по среднему банковскому курсу в Украине на сегодня, это 99,5 гривны и 99 гривен за литр соответственно).
- Средняя цена бензина во Франции несколько ниже – 1,83 евро за литр (92,5 гривны), а за дизтопливо – 1,87 евро (94,5 гривны).
Стоит добавить, что ситуацию с повреждением НПЗ в Саудовской Аравии – это скорее информационная кампания, которая выгодна России и Ирану. Им выгодно раскрутить ситуацию так, чтобы выросли цены на сырую нефть,
– говорит он.
Корольчук рассказывает, что если вспомнить предыдущие случаи эскалации – например, летом прошлого года, когда напряженная ситуация между Израилем и Ираном продлилась до двух недель, – то они заканчивались лишь ударами по ключевым военным объектам обоих государств. Но влияние на стоимость нефти все же состоялось.
Среди примеров есть и случаи, когда началась полномасштабная война в Украине, цена на нефть достигла ориентировочно 125 долларов за баррель. И тогда главным фактором такого роста была паника в результате войны, а не дефицит,
– напоминает Юрий Корольчук.
Соответственно если же эскалация на Ближнем Востоке перейдет к сухопутной операции (пока маловероятно, но возможно), то это действительно может привести к резкому росту цены на нефть на долгосрочный период.
Пока в истории цена не превышала максимума в 140 долларов за баррель в 2008 году. Предполагаю, что при таких условиях мы можем увидеть такой скачок цены снова,
– прогнозирует эксперт.
- Сейчас стоимость нефти марки Brent составляет 83,72 доллара за баррель, а нефть марки WTI – почти 77 долларов за баррель, свидетельствуют данные TradingEconomics.
- Перед началом операции США и Израиля цены эталонных марок нефти составляли: 65,46 доллара за баррель для WTI и 72,82 доллара за баррель для Brent.
Почему ситуация с существенным подорожанием топлива является преувеличенной?
По словам Корольчука, через Ормузский пролив, который сейчас фактически заблокирован, проходит лишь 3% нефти для европейского рынка. Преимущественно нефть поступает в Европу из Норвегии, США и из африканских стран.
Дело в том, что Персидский залив больше работает именно на азиатский рынок. И именно там было бы логично видеть подорожание нефтепродуктов. Зато мы видим его в европейской части, в частности в Украине,
– отмечает господин Юрий.
В общем, по его мнению, ситуация, которая сложилась с топливом, является преувеличенной, ведь есть законтрактованные партии горючего, которые ввозятся в Украину. Их цена уже определена.
То есть фактически топливо, которое еще даже не в Украине, уже куплено. И его цена реально составляет ориентировочно 60 гривен за литр. Впрочем, сети на фоне всех событий позволяют себе устанавливать собственную цену, которая намного дороже. И происходит такое прежде всего из-за отсутствия контроля на рынке топлива.
Проблема в том, что нет долгосрочных контрактов. Их наличие гарантировало бы отсутствие такого резкого подорожания. Именно государство должно заставлять владельцев сетей АЗС, трейдеров работать по таким соглашениям, потому что это, в первую очередь, защита потребителя,
– заключает Корольчук.
Например, вчера, 4 марта, цены на бензин в некоторых сетях АЗС Украины подскочили до 80 гривен за литр. В то же время сама же стоимость часто зависит как от региона, так и от сети.
К слову, данные Консалтинговой группы А-95 свидетельствуют, что по состоянию на 4 марта, средняя стоимость видов бензина в Украине колеблется от 67 до 63 гривен за литр.
- Бензин А-95 стоит 67,20 за литр, а бензин А-92 – 63,78 за литр.
- Зато дизтопливо стоит немного дороже, чем бензин А-95 – 67,40 гривны за литр.
- Но еще 27 февраля стоимость за бензин А-95 составляла 61,84 гривны за литр, а за бензин А-92 – 59,75 гривны за литр. Дизтопливо стоило 61,60 гривны.
Кстати, Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95, предположил, что в течение недели можно ожидать рост топлива в среднем на 2 – 3 гривны. Это могут воспринять, как сигнал к немедленной покупке горючего, что является негативной историей.
Интересно! В случае развития апокалиптического сценария развития эскалации на Ближнем Востоке с развертыванием сухопутных войск, некоторые сети АЗС в Украине могут повысить цены на топливо даже до 90 – 100 гривен за литр, если не принять меры.
Омельченко тоже выражает беспокойство на ситуацию с ценами на топливо в Украине, ведь кроме контрактов, есть еще и запасы горючего.
В этом контексте необходимо, чтобы Антимонопольный комитет усилил мониторинг рынка и наказывал тех, кто нарушает конкурентную политику,
– заявил господин Владимир.
С начала года цена на топливо в Украине в среднем уже выросла на 5 гривен. И реальное подорожание топлива в ближайшие 3 – 4 недели, если эскалация на Ближнем Востоке не продлится долго, не предвидится.