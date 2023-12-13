Стремительно летят вниз: какая ситуация с ценами на яйца

После начала полномасштабного вторжения России в Украину стоимость многих продуктов ощутимо возросла, в том числе и на яйца. Однако со временем ситуация начала меняться - цены на некоторые товары стали значительно снижаться.

Как изменялись цены на яйца в течение года

Потребительские цены в ноябре 2023 года выросли на 5,1%, по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. Однако стремительно падает стоимость на яйца, цены на которые снизились – на 22,3%.

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Средние по Украине потребительские цены на куриные яйца в 2023 году стартовали в январе с уровня 63,12 гривны за десяток и до конца апреля они держались на уровне 57,78 – 63,11 гривны.

В мае началось резкое уменьшение цены с 44,50 гривны до 38,99 гривны за десяток в июле

гривны за десяток в июле В августе потребительская цена куриных яиц начала немного подрастать (+0,1%) и составила 39,02 гривны за десяток.

за десяток. По состоянию на октябрь, как сообщают в Госстате, среднемесячная цена на яйца составляет 48,75 гривны за десяток.

Как изменились цены на продукты питания в 2023 году

По данным ведомства, цены на продукты питания и безалкогольные напитки за отчетный месяц выросли на 2,8%. Больше всего увеличилась стоимость на следующие продукты:

мясо и мясопродукты – на 13%.

масло сливочное – на 9,6%;

молоко – на 9,4%;

хлеб – 8,7%;

сыр – 7,9%;

рыба – на 4,3%;

макароны – на 0,7%.

В то же время, значительно подешевели :

подсолнечное масло – на 12,8%;

овощи - на 8,2%;

сахар - на 3,8%;

фрукты – на 2,1%.

В прошлом году овощной борщовый набор стоил от 80 до 90 гривен, уже в этом году эта сумма варьируется от 52 до 62 гривен.