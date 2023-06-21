Значительно больше: когда украинцы начнут платить за электричество по новым тарифам
21 июня 2023, 16:54Читати новину українською
С 1 июля для украинцев поступят платежи за электроэнергию с учетом новых тарифов. Для некоторых разница может быть достаточно существенной.
Сколько сейчас стоит электроэнергия
С июня тариф на электроэнергию стал единственным для всех украинцев – 2,64 гривны. Также возросла цена распределения света, на 25 – 50%.
Читайте также Новые тарифы на свет потянут за собой рост цен на товары: каких продуктов это коснетсяНапомним! Для прифронтовых территорий тарифы на свет не изменились.
К слову, клиентам компаний, входящих в подсанкционную группу VS Energy, стоимость электроэнергии поднимут только в июле и будут платить за новыми платежками они в августе. К ним относятся:
- "Житопроизводительэнерго";
- ЧАО "Кировоградоблэнерго";
- ЧАО "Ровнооблэнерго";
- АО "Черновцыоблэнерго";
- АО "Херсоноблэнерго".
Что с ценами на газ
Стоимость газа не будет меняться до 1 мая 2024 года. Клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 гривны за кубометр газа. Однако у остальных 8 поставщиков стоимость отличается.