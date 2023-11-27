Какими будут тарифы на газ, свет и воду с 1 декабря

До 31 декабря в Украине будут действовать фиксированные тарифы на разные виды услуг из-за действия военного положения в стране. При этом, ближайших перерасчетов следует ожидать уже в январе, а до того цены останутся фиксированными.

Тариф на электроэнергию

Единый фиксированный тариф на электроэнергию, ныне действующий в Украине — это 2,64 гривны за киловатт-час. Данный тариф применяется для всех бытовых потребителей, независимо от того, есть ли у них электрическое отопление, имеют ли они льготный статус и где они проживают.

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О сохранении фиксированной цены на коммунальные услуги сказал и премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства:

Тарифы на отопительный сезон остаются прежними. Субсидии продолжаем автоматически. Всем, кто в сентябре получал субсидию, не нужно обращаться с новым заявлением на отопительный сезон.

До конца зимнего периода цены на электроэнергию не будут расти. Но с 1 января 2024 года цена, возможно, вырастет на 15%, что составляет примерно 3 гривны за один киловатт-час.

Также произойдут изменения в ценах на передачу электроэнергии:

Компания "ДТЭК Киевские электросети" установит новые тарифы для пользователей и операторов систем хранения энергии:

для I класса напряжения – 200,35 гривен за мегаватт-час (без НДС);

для II класса напряжения – 785,53 гривен за мегаватт-час (без НДС).

Следовательно, с 1 января 2024 года тариф на передачу услуг от НЭК "Укрэнерго" может увеличиться до 592,89 гривен за мегаватт-час по решению НКРЭКУ.

Тарифы на тепло

В декабре 2023 года цены на газ для потребителей, а также список поставок его компаний останутся неизменными.

Компания "Нефтегаз Украины", которая поставляет газ для 98% домохозяйств, установила тариф на газ с 1 мая 2023 года. Стоимость газа по фиксированному тарифу составляет 7,96 гривен за кубометр. Эта цена для населения останется неизменной, по крайней мере, до 30 апреля 2024 года.

Кроме того, цена на газ для производителей тепла, обеспечивающих население, а также бюджетные учреждения остается на уровне 7 420 гривен да 16 390 гривен соответственно, за тысячу кубометров с учетом НДС.

Тарифы на водоснабжение

Цены на водоснабжение и водоотвод тоже не изменятся. Впрочем, в каждом регионе они разные, поэтому пересмотреть их можно за ссылкой.

Самые высокие тарифы на водоснабжение наблюдаются в Запорожье, где цена за кубометр воды составляет 25 гривен, а за водоотвод – 40,51 гривен за кубометр. Итого это составляет 65,55 гривен за кубометр. В то время как жители некоторых областей, таких как Харьковская, Винницкая, Львовская, Хмельницкая и другие, платят менее 30 гривен за кубический метр воды.