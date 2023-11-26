Будут ли расти тарифы на электроэнергию

Для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей тариф на свет составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Это единственный тариф на свет, установленный летом этого года.

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Ранее население платило 1,44 гривны за киловатт-час (потребление ежемесячно меньше, чем 250 киловатт) и 1,68 гривны за киловатт-час (свыше 250 киловатт).

По словам руководителя НКРЭКУ Константина Ущаповского, до завершения осенне-зимнего периода повышения тарифов не будет. Но с 1 января 2024 года, вероятно, будут произведены необходимые расчеты. Точных дат нет, но если увеличивать стоимость, то где-то на 15% – примерно 3 гривны за киловатт-час.

Важно! В Минэнерго заявили, что повышение тарифов с 1 января не соответствует действительности.

Кроме того, изменятся цены на распределение электроэнергии:

Компания "ДТЭК Киевские электросети" установит следующие тарифы для потребителей и операторов установок хранения энергии: I класс напряжения – 200,35 гривны за мегаватт-час (без НДС); II класс напряжения – 785,53 гривны за мегаватт-час (без НДС).

Следовательно, НКРЭКУ с 1 января 2024 года может увеличиться тариф на услуги по передаче от НЭК "Укрэнерго" – до 592,89 гривны за мегаватт-час.

К слову, тариф на передачу электроэнергии составляет сейчас 485,10 гривны за мегаватт-час.

Водоснабжение и водоотвод

Известно, что правительство "заморозило" некоторые тарифы до конца нынешнего отопительного сезона. О коммунальных платежах без изменений замечает и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Тарифы на отопительный сезон остаются прежними. Субсидии продлеваем автоматически. Всем, кто в сентябре получал субсидию, не нужно обращаться с новым заявлением на отопительный сезон.

Хотя, напоминаем, что НКРЭКУ летом планировали повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод, но этого не произошло.

Тарифы на газ

Для 98% граждан газоснабжение обеспечивает "Нафтогаз" как поставщик последней надежды. Стоимость для бытовых потребителей составляет 7,96 гривны за кубометр газа по НДС. В то же время, тариф на газ делят на цену самого сырья и стоимость его доставки.

Обратите внимание! В Кабмине продлили действие ВСО (возложение специальных обязанностей), а это значит, что до 15 апреля 2024 года цена за тысячу кубометров газа будет оставаться на уровне 7 420 гривен. Соответственно, тарифы на газ не будут меняться в промежутке этого периода.

Цены других украинских регуляторов составляют: