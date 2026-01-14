За большие наценки на лекарства в Украине будут штрафовать, – Свириденко
- Кабмин Украины усилит контроль за ценами на лекарства из-за морозной погоды и проблем с отоплением, отслеживая динамику цен еженедельно.
- Лекарства станут доступнее благодаря разрешению торговли безрецептурными средствами на АЗС, улучшая доступ к ним в сельской местности и прифронтовых регионах.
В Украине усилят контроль за ценами на лекарственные средства на фоне морозной погоды и проблем с отоплением в некоторых регионах. Кабмин будет отслеживать динамику цен еженедельно.
Как усилят контроль над ценами на лекарства?
Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в Telegram.
Лекарства должны быть доступными для всех, особенно в условиях холода в домах из-за обстрелов энергосистемы и сильных морозов,
– подчеркнула премьер-министр.
Правительство уже дало поручение Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе следить за ценами на лекарства в украинских аптеках.
По словам Свириденко, если окажутся нарушения в наценках на лекарственные средства, правительство будет быстро реагировать. Предпринимателей, злоупотребляющих ценами, будут штрафовать.
Для этого будет определен список лекарств, по которому Минздрав вместе с Гослекслужбой будут постоянно отслеживать цены в аптеках,
– добавила Свриденко.
Важно! Отчеты об отслеживании цен в аптеках еженедельно будут подавать Кабмину на рассмотрение.
Как лекарства хотят сделать более доступными?
Также в конце прошлого года правительство приняло пакет решений, которые должны сделать лекарства более доступными для украинцев и снизить их стоимость, пишет Министерства здравоохранения.
В частности, Кабмин разрешил торговлю лекарственными средствами на АЗС, но исключительно безрецептурными. При этом автозаправочным станциям не нужно обустраивать аптеку – для продажи достаточно получить соответствующую лицензию.
По закону, продавать лекарства могут:
- работники заправок;
- вендинговые автоматы при условии выполнения всех требований к хранению и контролю качества.
Стоит знать! По замыслу, это должно улучшить физический доступ к лекарствам, в частности в сельской местности и прифронтовых регионах. Также такой шаг позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения во время войны.
Как расширили программу "Доступные лекарства"?
Кабинет Министров 8 октября 2025 года принял решение о расширении национального перечня основных лекарственных средств. В 2026 году в программу "Доступные лекарства" добавят еще 27 препаратов.
Обновленный перечень включает лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, дислипидемии, болезней эндокринной системы, психических расстройств и противогрибковые средства.
Кроме того, новый перечень согласован с подготовкой к запуску программы Национального скрининга здоровья. В рамках этой инициативы все украинцы в возрасте от 40 лет смогут проходить профилактические медицинские осмотры бесплатно.