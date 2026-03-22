В 5 раз дороже, чем в Украине: война в Иране серьезно ударила по ценам на газ в Европе

Ситуация на Ближнем Востоке бьет по экономике Европы. Из-за войны в Иране там значительно выросли цены на газ.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что через Ормузский пролив идет не только 20% мирового трафика нефти, но и 42% сжиженного газа. Поэтому сейчас в Европе цена на газ составляет 750 – 800 евро за тысячу метров кубических.

Почему Европа страдает из-за войны в Иране?

Олег Пендзин отметил, если переводить стоимость газа в Европе на украинские цены, то говорится о 40 гривен за один куб.

У нас украинское население получает куб газа по государственным регулируемым ценам за 7,96 гривен. Украинская промышленность платит 27 – 28 гривен. В Европе – 40 гривен и такая цена на газ будет продолжать расти,

– сказал он.

Основным источником откуда европейцы получают сжиженный газ является Персидский залив.

Экономист подчеркнул, что это Катар, а там остановили производство на крупнейшем заводе. Причиной этого является то, что это предприятие уже дважды атаковали иранцы.

Интересный момент – Иран начал активно обстреливать те страны, которые формально не участвуют в войне. Говорится о Кувейте, Катар, Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты,

– отметил он.

Таким образом Иран активно распространяет боевые действия во всем Персидском заливе для того, чтобы, вероятно, полностью дестабилизировать нефтяной рынок.

Важно! Из-за войны на Ближнем Востоке страны начали искать альтернативу нефти и газу. Из-за этого значительно выросли цены на уголь.

Олег Пендзин считает, что иранским властям удалось дестабилизировать ситуацию, а то, что Дональд Трамп говорит о приближении к завершению войны с Ираном – неправда.

