Цены на овощи бьют все рекорды: в правительстве сказали, когда все подешевеет
Овощи в Украине рекордно подорожали. Чиновники заверили, что продукты начнут дешеветь с появлением нового урожая.
Ситуация с ценами на овощи
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий отметил, что весной этого года овощи самые дорогие. Это фактически пик цен.
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Мы понимаем, что есть определенная сезонность. Конечно, удешевление будет. Всегда так, по мере увеличения урожая молодых, а затем и всех овощей, будет цена уменьшаться.
Что способствовало росту цен
По его словам, в 2023 году, кроме сезонного фактора, добавился еще и энергокризис и оккупация территорий.
- Из-за энергокризиса и перебоев с электроэнергией большая часть овощей испортилась, и продукции стало меньше. Украина стала более зависимой от импорта.
- Также многие овощи, в частности, лук и морковь, выращивались в Херсонской и Запорожской областях. Соответственно из-за оккупации они не были доступны украинскому потребителю.
Высоцкий добавил, что в этом году увеличили посевные площади под луком, морковью и другими овощами в разных областях Украины.
Аграрии готовятся, и в этом году ожидается больший урожай,
– заверил он.
Вместе с тем, по его словам, "самый сложный с точки зрения доступности и цены и доступности период мы прошли".
Как изменились в цене овощи борщового набора
- Капуста белокочанная почти вдвое - до 25,39 гривны за килограмм (+93,8%),
- Картофель – до 10,45 (+7,0%).
- Также слишком высока и цена на лук репчатый и морковь – 57,88 гривны за килограмм (+67,7) и 46,15 гривны за килограмм (+80,5 %) соответственно.
- А вот свекла наоборот подешевела на 13,3% – до 10,38 гривны за килограмм.
По расчетам ученых Института аграрной экономики, тенденция к удорожанию овощей – на 7–10% – сохранится до конца пасхальных праздников.