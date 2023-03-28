Цены на овощи бьют все рекорды: в правительстве сказали, когда все подешевеет

Овощи в Украине рекордно подорожали. Чиновники заверили, что продукты начнут дешеветь с появлением нового урожая.

Ситуация с ценами на овощи

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий отметил, что весной этого года овощи самые дорогие. Это фактически пик цен.

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Тарас Высоцкий Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Мы понимаем, что есть определенная сезонность. Конечно, удешевление будет. Всегда так, по мере увеличения урожая молодых, а затем и всех овощей, будет цена уменьшаться.