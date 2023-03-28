Ситуація з цінами на овочі
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зазначив, що цьогоріч навесні овочі найдорожчі. Це фактично пік цін.
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Ми розуміємо що є певна сезонність. Звісно, що здешевлення буде. Завжди так, в міру збільшення врожаю молодих, а потім і всіх овочів буде ціна зменшуватися.
Що сприяло зростанню цін
За його словами, у 2023 році окрім сезонного фактора, додалась ще й енергокриза та окупація територій.
- Через енергокризу та перебої з електроенергією велика частина овочів зіпсувалася, й продукції стало менше. Тож Україна стала більш залежною від імпорту.
- Також багато овочів, зокрема цибуля та морква, вирощувалися в Херсонській і Запорізькій областях. Відповідно через окупацію вони були не доступні українському споживачу.
Висоцький додав, що цьогоріч збільшили посівні площі під цибулю, морквою та іншим овочами в різних областях України.
Аграрії готуються, і цього року очікується більший урожай,
– запевнив він.
Разом з тим, за його словами, "найскладніший з точки зору доступності і ціни і доступності період ми пройшли".
Як змінились в ціні овочі борщового набору
- Капуста білокачанна майже вдвічі – до 25,39 гривні за кілограм (+93,8 %),
- Картопля – до 10,45 (+7,0 %).
- Також надто високою лишається і ціна на цибулю ріпчасту та моркву – 57,88 гривні за кілограм (+67,7) та 46,15 гривні за кілограм (+80,5 %) відповідно.
- А от буряк навпаки здешевшав на 13,3% – до 10,38 гривні за кілограм.
За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, тенденція до здорожчання овочів – на 7–10% – збережеться до кінця великодніх свят.