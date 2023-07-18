Растут не так стремительно: что происходит с ценами на продукты

Как сообщают в Институте аграрной экономики, рост цен на продукты питания сократился до минимума в июне. С начала года такой уровень составляет наименьший показатель.

Цены сейчас не так стремительно растут, как с начала года

По данным Государственной службы статистики Украины потребительские цены в июне 2023 показали наименьший уровень роста с начала года.

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В июне цены на продукты питания выросли по сравнению с маем на 0,1 %. Следовательно, это наименьший уровень роста с 2023 года:

в первые 3 месяца 2023 года этот уровень составлял 1,4 – 2,3%,

в апреле – 0,3%,

а в мае – 0,9%.

По словам директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Юрия Лупенко, такое торможение темпов произошло вследствие падения стоимости на яйца (-4,1% к маю), подсолнечное масло (-2,4%), фрукты (-2,2%) хлеб и хлебопродукты (-0,6%), молоко и сыры (-0,5%) и масло (-0,1%).

В то же время сохранился рост цен на рыбу и продукты из рыбы (0,3%), мясо и мясопродукты (на 1,9% против мая) и овощи (1%). А вот на макаронные изделия снижение цен в мае на 0,2% сменилось ростом на 0,1% в июне. Также остановилось снижение цен на сахар (-0,4% в мае).

Юрий Лупенко Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Последние тенденции динамики потребительских цен на продукты питания позволяют ожидать их снижения в целом уже в июле. Однако удорожание электроэнергии и горючего с 1 июля, скорее всего, приведет к новому всплеску потребительских цен, прежде всего, на продукты промышленной переработки и животноводства.

Что будет стоимостью овощей

Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало в комментарии 24 Каналу рассказала, что овощи смогут несколько подешеветь этим летом

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Предпосылкой для этого является формирование значительной части их товарного предложения хозяйствами населения. Так, последние уже длительное время производят в Украине до 8,5 миллионов тонн овощей и до 20 миллионов тонн картофеля. Часть из них используется для продажи.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, огурцы могут стоить в районе 55 – 60 гривен за килограмм, томаты красные – 55 – 60 гривен, а розовые – 80 – 85 гривен, молодой картофель – 20 – 25 гривен, а лук и морковь по 45 – 47 гривен.