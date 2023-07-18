Ціни зараз не так стрімко ростуть, як з початку року

За даними Державної служби статистики України споживчі ціни у червні 2023 року показали найменший рівень зростання з початку року.

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У червні ціни на продукти харчування зросли проти травня на 0,1 %. Відтак це найменший рівень зростання з 2023 року:

в перші 3 місяці 2023 року цей рівень складав 1,4 – 2,3 %,

у квітні – 0,3 %,

а в травні – 0,9 %.

За словами директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академіка НААН Юрія Лупенка, таке гальмування темпів відбулося внаслідок падіння вартості на яйця (-4,1 % до травня), олію соняшникову (-2,4 %), фрукти (-2,2 %) хліб і хлібопродукти (- 0,6 %), молоко і сири (-0,5%) та масло (-0,1 %).

Водночас збереглося зростання цін на рибу та продукти з риби (0,3 %), м’ясо та м’ясопродукти (на 1,9 % проти травня) та овочі (1 %). А от на макаронні вироби зменшення цін у травні на 0,2% змінилося зростанням на 0,1 % у червні. Також зупинилося зменшення цін на цукор (-0,4 % у травні).

Юрій Лупенко Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Останні тенденції динаміки споживчих цін на продукти харчування дають підстави очікувати їх зниження в цілому вже у липні. Однак здорожчання електроенергії та пального з 1 липня, скоріше за все, призведе до нового сплеску споживчих цін, передусім на продукти промислової переробки та тваринництва.

Що буде вартістю овочів

Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало у коментарі 24 Каналу розповіла, що овочі зможуть дещо подешевшати цього літа.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Передумовою цьому є формування значної частини їх товарної пропозиції господарствами населення. Так, останні вже тривалий час виробляють в Україні до 8,5 мільйона тонн овочів та до 20 мільйонів тонн картоплі. Частина з них використовується для продажу.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, огірки можуть коштувати у районі 55 – 60 гривень за кілограм, томати червоні 55 – 60 гривень, а рожеві – 80 – 85 гривень, молода картопля 20 – 25 гривні, а цибуля та морква по 45 – 47 гривень,