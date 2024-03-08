За год продовольственные товары в мире подешевели почти на 10% в год

В феврале 2024 года мировые цены на продукты питания снизились на 0,7%, а за последний год наблюдалось снижение на 10,5%. Согласно данным продовольственной организации ООН (FAO), индекс цен на продовольствие ФАО снизился до отметки в 117,3 пункта.

Как изменились цены

В феврале индекс цен на зерновые на зерновые упал на 5,0%, и теперь это на 22,4% ниже по сравнению с февралем прошлого года. Большие ожидания относительно урожая в Аргентине и Бразилии, а также конкурентные предложения от Украины вызвали снижение экспортных цен на кукурузу.

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Падение цен на пшеницу в основном было обусловлено снижением экспортных цен из-за активного экспорта со стороны России, что вызвало спад цен из других источников, включая Европейский Союз.

Вот как изменились цены на другие продукты:

Индекс цен на растительное масло снизился на 1,3%, и это на 11,0% меньше, чем год назад. Снижение цен отражает падение стоимости соевого, подсолнечного и рапсового масел, что перевесило небольшой рост цен на пальмовое масло.

снизился на 1,3%, и это на 11,0% меньше, чем год назад. Снижение цен отражает падение стоимости соевого, подсолнечного и рапсового масел, что перевесило небольшой рост цен на пальмовое масло. Индекс цен на молочные продукты в феврале уменьшился на 1,1%, находясь на 13,4% ниже, чем в том же месяце годом ранее. Больше всего выросли мировые цены на сливочное масло.

в феврале уменьшился на 1,1%, находясь на 13,4% ниже, чем в том же месяце годом ранее. Больше всего выросли мировые цены на сливочное масло. Индекс цен на мясо в феврале показал рост на 1,8%, хотя и был на 0,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросли международные цены на мясо птицы, за которым следует говядина.

в феврале показал рост на 1,8%, хотя и был на 0,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросли международные цены на мясо птицы, за которым следует говядина. Индекс цен на сахар в феврале показал рост на 3,2%, превысив уровень прошлого года на 12,5%.

Беспокойство относительно будущего урожайного сезона сахара в Бразилии из-за длительных осадков, способствовали поддержке высоких мировых цен на сахар, увеличивая сезонное давление на рост. Прогнозы о возможном сокращении производства в Таиланде и Индии, ключевых странах-экспортерах, также внесло вклад в рост цен.

Стоит отметить, что в 2023 году мировые цены на продукты питания испытали наибольшего годового спада с 2015 года. По данным FAO, индекс цен на продовольствие в декабре составил 118,5 пунктов, что на 10,1% ниже, чем в декабре предыдущего года.