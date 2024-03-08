Як змінилися ціни

У лютому індекс цін на зернові впав на 5,0%, і тепер це на 22,4% нижче порівняно з лютим минулого року. Великі очікування щодо урожаю в Аргентині та Бразилії, а також конкурентні пропозиції від України спричинили зниження експортних цін на кукурудзу.

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Падіння цін на пшеницю в основному було зумовлено зниженням експортних цін через активний експорт з боку Росії, що викликало спад цін з інших джерел, включаючи Європейський Союз.

Ось як змінилися ціни на інші продукти:

Індекс цін на олію знизився на 1,3%, і це на 11,0% менше, ніж рік тому. Зниження цін відображає падіння вартості соєвої, соняшникової та рапсової олій, що переважило невелике зростання цін на пальмову олію.

знизився на 1,3%, і це на 11,0% менше, ніж рік тому. Зниження цін відображає падіння вартості соєвої, соняшникової та рапсової олій, що переважило невелике зростання цін на пальмову олію. Індекс цін на молочні продукти у лютому зменшився на 1,1%, перебуваючи на 13,4% нижче, ніж у тому ж місяці роком раніше. Найбільше зросли світові ціни на вершкове масло.

у лютому зменшився на 1,1%, перебуваючи на 13,4% нижче, ніж у тому ж місяці роком раніше. Найбільше зросли світові ціни на вершкове масло. Індекс цін на м'ясо у лютому показав зростання на 1,8%, хоча і був на 0,8% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше зросли міжнародні ціни на м'ясо птиці, за яким слідує яловичина.

у лютому показав зростання на 1,8%, хоча і був на 0,8% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше зросли міжнародні ціни на м'ясо птиці, за яким слідує яловичина. Індекс цін на цукор у лютому показав зростання на 3,2%, перевищивши рівень минулого року на 12,5%.

До речі! Занепокоєння щодо майбутнього врожайного сезону цукру в Бразилії через тривалі опади, сприяли підтримці високих світових цін на цукор, збільшуючи сезонний тиск на зростання. Прогнози про можливе скорочення виробництва в Таїланді та Індії, ключових країнах-експортерах, також зробило внесок у зростання цін.

Варто зазначити, що у 2023 році світові ціни на харчові продукти зазнали найбільшого річного спаду з 2015 року. За даними FAO, індекс цін на продовольство у грудні склав 118,5 пунктів, що на 10,1% нижче, ніж у грудні попереднього року.