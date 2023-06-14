Что-то подорожало, а что-то подешевело: как изменились цены на продукты за месяц

14 июня 2023, 18:04
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Источник:

Госстат

Цены на продукты в мае порадовали украинцев спадом. Особенно это коснулось яиц и круп. В то же время, некоторые овощи и фрукты наоборот прибавили в цене.

В мае, по данным Госстата, больше всего подорожали яблоки и овощи. А подешевели – яйца и крупы.

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Напоминаем, что в 2022 году самый большой рост стоимости наблюдался среди овощей, яиц, круп и рыбы.

На сколько выросли цены на продукты

Как еще раньше рассказывал 24 Каналу директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, в апреле лидерами роста цен были морковь (+96,5%), капуста белокочанная (+83,5%) и лук репчатый (+72%). Следовательно, по статистике в мае:

  • Капуста подорожала на 58,0% до 37,6 гривны за килограмм,
Такой рост цены связывают с появлением овощей нового урожая.
  • Яблоки подорожали на 36,0% - до 29,8 гривны,
  • Морковь на 24,5% – до 54,7 гривны.

Обратите внимание, что подешевевшие продукты – яйца и крупы. За десяток яиц теперь придется отдать до 44,5 гривны (подешевели на 23,0%). А за гречневую крупу – почти до 56 гривен (подешевела на 6,5%). Остальные крупы тоже упали в цене.

Алкоголь и сигареты подорожали тоже

Самое существенное подорожало пиво – почти на 2%. Вино и сигареты выросли на 1%, а водка – на 09%.

  • водка подорожала до 120 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • столовые вина украинских марок – до 107 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво подорожало до 31 гривны за бутылку 0,5 литра,
  • сигареты премиум-класса – до 87,8 гривны за пачку.
Автор: Валерія Городинська