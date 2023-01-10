Экономист назвал сроки стабилизации цен на продукты и укрепление курса гривны
При устойчивой ситуации на фронте, можно ожидать стабильного курса гривны. Нацбанк не видит необходимости ни перехода на гибкий курс, ни смещения фиксации курса.
Об этом в эфире 24 Канала сообщил экономист, директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. Но, по его словам, следует дождаться подсчета влияния ударов по энергетической инфраструктуре.
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По мнению экономиста, с учетом значительных поступлений валюты от международных партнеров как помощи Украине потребности в смещении фиксации курса нет.
Цены стабилизируются
"Инфляция повсюду в мире пошла на убыль. Был скачок даже в тех странах, где нет войны. В странах Восточной Европы инфляция достигала 20%, при том, что у Украины сейчас подбирается до 30% в годовом измерении", – сообщил Вышлинский.
Что будет с ценами: смотреть видео
По словам экономиста, по всему миру идет снижение цен на газ, нефть и нефтепродукты. Из-за этого происходит торможение роста цен на продовольствие.
В Украине следовало бы также ожидать уменьшения инфляционного давления, но у нас появился новый фактор – удары по энергетике,
– заметил Глеб Вышлинский.
Экономист считает, что массовое использование генераторов – хороший признак устойчивости украинского бизнеса и народа, но это приводит к росту цен на продукты питания. Но, по его мнению, как только Украина переживет зиму – можно ожидать стабилизацию цен.
"Будет исчерпано влияние ограничений по логистике и дорогостоящей электроэнергии, получаемой из генераторов, а не из высокоэффективной энергетической генерации, работавшей в нормальном режиме до российских террористических обстрелов", - подытожил экономист Глеб Вышлинский.
Что будет с ценами
- Экономический эксперт Олег Пендзин считает, что не стоит ожидать удешевления чего-либо в ближайшее время. В бюджете на 2023 год заложена инфляция в 28%.
- За последние выходные цена на автогаз снизилась от 20 копеек до 1 гривны. Но, согласно отчету НБУ, следует ожидать роста цен на топливо в течение года на 20%.
- Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита сообщил, что, несмотря на то, что себестоимость строительства растет, цены на жилье в начале 2023 года будут в дальнейшем снижаться.