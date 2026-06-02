Сколько будет стоить жизнь в июне: прогноз цен на продукты, топливо, доллар и квартиры

Украинцы в июне продолжат ощущать влияние ценовых колебаний на ключевых рынках: от топлива и продуктов питания до курса валют и недвижимости. Эксперты прогнозируют относительную стабильность гривны благодаря перспективам внешнего финансирования.

На рынке топлива ожидается постепенное снижение цен на дизель и автогаз, тогда как бензин, вероятно, останется стабильным. На рынке недвижимости возможно подорожание квартир в новостройках.

24 Канал собрал прогнозы экспертов относительно изменений, которых можно ожидать в июне.

Чего ждать от курса доллара и евро

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу рассказал, что исторически июнь является месяцем укрепления гривны. За последние 26 лет только 5 раз она девальвировала со средними темпами 0,6%. Остальное время в этом месяце гривна усиливалась в среднем на 0,9%.

Смотрите также Зарплаты военных, нацкешбэк и бронирование по-новому: что изменится с 1 июня

Эксперт говорит, что сценарии колебаний курсов доллара и евро будут зависеть, частности, от выполнения условий сотрудничества с Международным валютным фондом и поступления внешней помощи. Речь идет об отмене льгот на налогообложение международных посылок до 150 евро, которое должна одобрить Верховная Рада. Голосование в мае народные депутаты провалили, поэтому пока требование не выполнено.

Базовый сценарий на июнь от аналитика Андрея Шевчишина следующий: курс доллара останется в коридоре 44 – 45 гривен, а евро – 51 – 52 гривны. Реализация этого прогноза вероятна на фоне позитивных ожиданий по восстановлению внешней помощи и в случае отсутствия критического ухудшения ситуации с безопасностью.

Альтернативный сценарий для доллара и евро более оптимистичный. Если примут необходимые решения по налогообложению, а финансирование от ЕС будет поступать, возможно существенное укрепление гривны. Прогноз для этого сценария следующий:

курс доллара – 43,70 – 44,50 гривны;

курс евро – 50,7 – 51,5 гривны.

Андрей Шевчишин, независимый финансовый аналитик Ситуация выглядит довольно стабильной. Мы понимаем, что только отсутствие финансирования, провал Радой голосования и фактор безопасности могут вывести гривну на новые уровни.

По мнению эксперта, пессимистический сценарий на июнь маловероятен, поскольку НБУ держит ситуацию на валютном рынке под контролем.

Вероятное отсутствие резких курсовых скачков в июне прогнозирует и директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

В комментарии 24 Каналу он отмечал, что в течение 2026 года гривна постепенно ослаблялась, даже несмотря на обстрелы энергоинфраструктуры, рост расходов бизнеса и подорожание импортных товаров. Залогом стабильности на рынке и в дальнейшем будет выступать Нацбанк, который будет сглаживать чрезмерные курсовые колебания через интервенции в режиме "управляемой гибкости".

Учитывая эти факторы, прогнозируемый курс валют будет следующим:

курс доллара – от 43,80 до 44,80 гривны .

. курс евро – от 51 до 52 гривен.

Цены на топливо в июне

В июне стоимость топлива в Украине, вероятно, будет снижаться. Ожидаемое падение цен будет наиболее заметным для дизеля и автогаза. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал энергетический эксперт Сергей Куюн.

По его словам, в мае дизтопливо в некоторых сетях подешевело на 4 гривны и более за литр, и эта тенденция будет иметь продолжение в июне.

Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95 Есть все основания для того, чтобы дизтопливо и в дальнейшем дешевело. Мировые цены достаточно ощутимо снизились с мая, но большие запасы дорогого топлива еще с апреля и начала мая сейчас тормозят процесс снижения. Я думаю, что где-то в ближайшую неделю цена будет потихоньку сползать. По автогазу ожидаем в июне снижения серьезного, поскольку некоторые крупные мировые производители объявили цены на этот месяц, и там очень существенный спад.

Эксперт прогнозирует, что за первые 7 – 10 дней июня цена на дизель может упасть ниже 80 гривен за литр. По автогазу Сергей Куюн деталей пока не приводит, однако говорит о вероятности ощутимого удешевления этого вида топлива для украинцев.

Цены на бензин в ближайшее время останутся стабильными, значительного роста не ожидают. Однако и сильной динамики снижения в мире не наблюдают. Эксперт говорит, что цены могут пойти на спад, однако чуть позже.

О перспективе стабилизации цен на бензин в Украине говорит и энергетический эксперт Владимир Омельченко. В заметке на фейсбуке он отмечает на первый взгляд противоречивую ситуацию, когда в мае в рознице стоимость топлива росла, а рыночные индикаторы свидетельствуют о возможной стабилизации.

По словам эксперта, расчетная стоимость импортного бензина снизилась, однако розничная цена пока следует по инерции предыдущего роста.

Часть сетей продает ресурс, закупленный ранее, часть закладывает риски нового скачка цен на нефть, а часть использует момент для восстановления маржи после периода высокой внешней волатильности,

– отмечает Владимир Омельченко.

По мнению эксперта, наиболее вероятный сценарий на первую неделю июня – стабилизация цены А-95 или ограниченное снижение.

Чего ждать на рынке недвижимости

Рынок жилья в Украине постепенно восстанавливается после сложного осенне-зимнего периода, однако динамика отличается в зависимости от региона. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Она отмечает, что под давлением роста себестоимости строительства девелоперы постепенно пересматривают цены на первичное жилье. По словам эксперта, в среднем затраты увеличились на 30 – 50% с начала полномасштабной войны в зависимости от класса объекта. Среди причин – подорожание стройматериалов, инженерии, логистики, а также дефицит квалифицированных кадров.

Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости В июне вряд ли стоит ожидать резких ценовых скачков, но тренд на постепенное подорожание первичного жилья сохранится. Причина проста: девелоперы больше не могут долго удерживать довоенные или психологически комфортные для покупателя цены при нынешней себестоимости.

Умеренное восстановление спроса на готовое или почти достроенное жилье в мае наблюдали в Киеве, Ужгороде, Львове и части центральных областей. Внимание покупателей сейчас сосредоточено на репутации девелопера, степени готовности объекта и гарантиях завершения строительства. Покупая жилье, люди внимательнее считают бюджет, анализируют укрытие, автономность и энергоэффективность дома, а также наличие сервисной инфраструктуры.

Интересно! Виктория Берещак говорит, что в мае на первичке столицы средняя стоимость квадратного метра в комфорт+ сегменте колебалась в пределах 1 370 – 1 650 долларов в зависимости от локации, стадии готовности и концепции проекта. На вторичном рынке Киева средняя цена однокомнатной квартиры держалась на уровне 55 – 67 тысяч долларов в большинстве ликвидных районов.

На вторичке многое зависит от качества объекта. Наличие ремонта, автономности и хорошей логистики позволяет продавать квартиры значительно быстрее, чем старый жилой фонд без модернизации.

Один из самых дорогих рынков недвижимости сосредоточен во Львове, поскольку спрос на жилье в городе является стабильным, а предложение ограничено. Средняя цена в новостройках в качественных проектах часто превышает 1 500 – 1 750 за квадратный метр.

Цены на продукты в июне

Эксперты Института аграрной экономики рассказали 24 Каналу, что в июне можно ожидать подорожания продуктов питания.

Как отмечает ученый Иван Свиноус, стоимость молочных продуктов для потребителей Украины будет расти из-за ряда факторов, в частности – подорожание энергоносителей. Эксперт говорит, что в Украине продолжается сокращение численности коров, а ожидаемого в этом году сезонного увеличения производства молока в хозяйствах и его поступления на перерабатывающие предприятия фактически не произошло.

Развитие молочного скотоводства тормозят высокие производственные затраты и низкие закупочные цены на сырье. Они не обеспечивают даже покрытия себестоимости производства сырого молока в некоторых хозяйствах.

Иван Свиноус прогнозирует, что в июне закупочные цены на молоко будут демонстрировать положительную динамику, и даже несмотря на это производство высококачественного молочного сырья будет оставаться убыточным для большинства сельскохозяйственных предприятий. Ученый предполагает, что стоимость молока сорта "экстра" вырастет на 3,1% по сравнению с апрелем и достигнет 21,2 гривны за килограмм без НДС. Закупочная цена молока высшего сорта может повыситься на 2,8% – до 19,8 гривны за килограмм, а первого сорта – на 2,3% до 18,65 гривны за килограмм.

В то же время закупочные цены на молоко, поступающее от хозяйств населения, будут иметь тенденцию к снижению. По сравнению с маем в июне ожидают уменьшения стоимости молока второго сорта примерно на 2,6% – до 9,35 гривны за килограмм.

Иван Свиноус, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Имеющиеся диспропорции на рынке молочного сырья вызывают дальнейший рост потребительских цен на молочную продукцию. Несмотря на ограниченную платежеспособность населения, в июне 2026 года прогнозируется повышение розничных цен на основные виды молокопродуктов. Цена пастеризованного молока жирностью 2,6% может вырасти на 1,5%, сметаны жирностью 20% на 2,4%, а масла "Крестьянское" жирностью 72,5% – на 2,6%.

Ситуацию осложняет снижение покупательной способности населения Украины, которое является основным потребителем молочной продукции, а также недостаточный уровень государственной поддержки отрасли.

По сравнению с началом 2026 года цены на мясо в Украине по состоянию на конец мая в основном снизились. Ученая Наталья Копытец говорит, что большинство его видов в супермаркетах подешевело на 1,7 – 5,4%, за исключением говяжьих ребер и гуляша, и свинины – подчеревины, лопатки и ошейка. Розничные цены на это мясо выросли на 1 – 25,5%.

К примеру, свинина грудинка и ребра подешевели на 3,9 – 4,9%. Розничные цены на сало соленое не изменились, а на сало домашнее – уменьшились на 2%.

Более доступной для потребителей стала курятина. Голени, бедра, тушка и филе снизились в цене на 1,7 – 5,4%. Это произошло из-за избытка предложения курятины на внутреннем рынке как от крупных промышленных предприятий, так и от мелких производителей. Этот фактор, вместе с ограниченными сроками хранения мяса, заставляет торговые сети снижать цены.

Говядина же дорожает из-за ограниченного предложения и покупательной способности потребителей.

Подорожание некоторых видов свинины обусловлено началом сезона барбекю и шашлыков и ростом спроса населения.

Наталья Копытец, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В июне 2026 года ожидается незначительное сезонное снижение розничных цен на свинину и курятину – до 3%. При этом розничные цены на говядину не изменятся и останутся на нынешнем уровне.

По состоянию на конец мая овощи из борщевого набора выросли, замечает эксперт Инна Сало. В 3,9 раза подорожала капуста белокочанная – до 45,75 гривны за килограмм, в 2,1 раза выросла в цене морковь – до 40,13 гривны за килограмм. До 20% повысились цены на лук репчатый, свеклу и картофель.

В то же время цены на салатные овощи по сравнению с концом апреля снизились:

молодая капуста подешевела на 41,4% – до 45,57 гривны за килограмм;

подешевела на 41,4% – до 45,57 гривны за килограмм; огурцы колючие спали в цене на 5,4% – 123 гривен за килограмм;

спали в цене на 5,4% – 123 гривен за килограмм; перец болгарский желтый подешевел на 12,2% – 236,80 гривны за килограмм;

подешевел на 12,2% – 236,80 гривны за килограмм; помидоры розовые продают на 12,8% дешевле – по 227,67 гривны за килограмм;

продают на 12,8% дешевле – по 227,67 гривны за килограмм; помидоры сливки стоят дешевле на 28% – 202,19 гривны за килограмм;

стоят дешевле на 28% – 202,19 гривны за килограмм; чеснок молодой упал в цене на 2,2% – до 121,45 гривны за килограмм.

Однако несколько выросли цены на помидоры красные – до 221,50 гривны за килограмм. На 39,2% подорожали огурцы гладкие – до 103,99 гривны за килограмм, а на 14,3% – огурцы "Эстафета" – до 148,13 гривны за килограмм.

Благодаря расширению предложения молодой картофель подешевел на 19,2% – до 52,74 гривны за килограмм, а свекла – на 44,1% – до 83,35 гривны. Также в мае несколько снизились цены на выращенные в Украине яблоки – до 43,30 гривны за килограмм. Земляника подорожала на 1,9% – до 276,50 гривны за килограмм. Выросли цены и на импортируемые мандарины и лимоны, а бананы, виноград и апельсины немного подешевели.

Инна Сало, доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики С постепенным сезонным расширением предложения ожидается удешевление, по сравнению с нынешними ценами, овощей борщевого набора – до 7%; плодов, за счет расширения объемов продаж земляники и косточковых – до 10%. Цены на салатные овощи в течение июня 2026 года, вероятно, снизятся до 15 – 20% по сравнению с нынешними ценами.

Как объясняет эксперт, цены на плодоовощные формируются под влиянием оперативности и объемов поставок, стоимости хранения и транспортировки. Толкают вверх их повышение тарифов на электроэнергию для промышленных производителей и топливо.