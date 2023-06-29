Цены на продукты тоже возрастут: как стоимость света повлияет на продовольствие

После повышения стоимости электроэнергии в июне украинцам придется платить больше не только за свет, но и за продукты. Это связано с новыми тарифами для бизнеса.

Как изменилась стоимость электроэнергии

В июне для обычных украинцев изменился тариф на электроэнергию, теперь он составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Также возросла стоимость распределения света – на 25 – 50%.

Читайте также Тарифы на газ, воду и электричество: какие будут суммы в платежках с 1 июля

Для бизнеса также возрастут цены. Регулятор принял проект постановления, согласно которому ценовые ограничения устанавливаются на высшем уровне.

Так что до 30 июня предельные цены на рынке электроэнергии будут составлять:

2 000 гривен за мегаватт-час с 00:00 – 7:00 и 23:00 – 00:00 (часы минимальной нагрузки);

4 000 гривен за мегаватт-час с 7:00 по 23:00 (часы максимальной нагрузки).

Новые максимальные тарифы хотят установить на уровне:

2 706,63 гривны за мегаватт-час – минимальная нагрузка;

5 413,26 гривны за мегаватт-час – максимальная нагрузка.

Изменится ли стоимость продуктов

Старший аналитик аналитического центра DiXi Group Богдан Серебренник объяснил для 24 Канала что цены на товары и услуги действительно возрастут.

Богдан Серебренников Старший аналитик аналитического центра DiXi Group В общей сложности по большинству бытовых товаров и услуг цены могут вырасти максимум до 5%. Именно из-за возможного удорожания электроэнергии.

Эксперт предполагает, что подорожание составит от 5 до 15% – в зависимости от вида товара или услуги. В частности, оно затронет продукты и товары, производство которых требует больших затрат электроэнергии.