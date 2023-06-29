Цены на продукты тоже возрастут: как стоимость света повлияет на продовольствие
После повышения стоимости электроэнергии в июне украинцам придется платить больше не только за свет, но и за продукты. Это связано с новыми тарифами для бизнеса.
Как изменилась стоимость электроэнергии
В июне для обычных украинцев изменился тариф на электроэнергию, теперь он составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Также возросла стоимость распределения света – на 25 – 50%.
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Для бизнеса также возрастут цены. Регулятор принял проект постановления, согласно которому ценовые ограничения устанавливаются на высшем уровне.
Так что до 30 июня предельные цены на рынке электроэнергии будут составлять:
- 2 000 гривен за мегаватт-час с 00:00 – 7:00 и 23:00 – 00:00 (часы минимальной нагрузки);
- 4 000 гривен за мегаватт-час с 7:00 по 23:00 (часы максимальной нагрузки).
Новые максимальные тарифы хотят установить на уровне:
- 2 706,63 гривны за мегаватт-час – минимальная нагрузка;
- 5 413,26 гривны за мегаватт-час – максимальная нагрузка.
Изменится ли стоимость продуктов
Старший аналитик аналитического центра DiXi Group Богдан Серебренник объяснил для 24 Канала что цены на товары и услуги действительно возрастут.
В общей сложности по большинству бытовых товаров и услуг цены могут вырасти максимум до 5%. Именно из-за возможного удорожания электроэнергии.
Эксперт предполагает, что подорожание составит от 5 до 15% – в зависимости от вида товара или услуги. В частности, оно затронет продукты и товары, производство которых требует больших затрат электроэнергии.