Продуктов будет хватать, но что будет с ценами на них

В следующем году у Украины будет достаточно продовольствия, чтобы обеспечить население всем необходимым. В то же время, относительно цен на них прогнозы не очень утешительны. Они могут расти, например стоимость лука или яиц, но при определенных условиях.

Достаточно ли у Украины продовольствия

Как рассказал 24 Каналу эксперт Олег Пендзин, Украина себя обеспечивает продовольствием на 92%. Завозят только рыбу, экзотические фрукты, соль и т.д.

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Пендзин добавляет, что у нас есть продукты в достаточном количестве, которые можно даже экспортировать. Но проблема действительно заключается в ценах.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Цены на сегодняшний момент очень сильно зависят от происходящих в экономике процессов. Если у нас с вами будет в должном количестве макрофинансовой помощи, то инфляция, то есть рост потребительских цен, будет на уровне 4 – 5%. Если же не будет, то начнется ограничение социальных стандартов, начнется поиск источников, в частности, печатание денег. Таким образом, цены будут повышать.

По словам Пендзина, становится ясно, что цены будут расти просто потому, что денежной массы будет больше. Такое уже происходило в 2022 году, когда Нацбанк был вынужден напечатать деньги.

Лук, яйца и продукты борщевого набора

Как рассказал аналитик Максим Гопка, пиковая стоимость на лук достигнет в 2024 году, именно весной. А до конца этого года цена не изменится.

Среднемесячная ценалука в ноябре составляла от почти 13 до 36 гривен. Речь идет о видах белого, репчатого и синего лука.

Гопка добавляет, что в следующем году стоит ожидать за килограмм где-то 40 гривен, но не больше.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Я думаю, что следующей весной цена еще может увеличиваться, и стоимость 40 гривен за килограмм мы еще можем увидеть. Но не думаю, что цена будет такой заоблачной, как была.

Относительно стоимости яиц, то во время эфира телемарафона Пендзин отметил, что нужно готовиться к удорожанию из-за роста цен на комбикорм для птиц. Впрочем, большого ценового скачка не будет.

Так же у нас с борщевой группой. Посадили много лука, посадили много моркови. Точно не будет такого безумного роста цен, как было в прошлом году. То есть все будет гораздо мягче,

– уверяет эксперт.

Почему происходит рост цен

Олег Пендзин объясняет, что соотношение определенной денежной массы в обращении и определенного количества товаров в натуральном виде, тогда это дает цену продукту.

Есть деньги, а есть товар. И когда мы общую массу денег добавляем к общей массе товарооборота, то имеем цену. Деньги выполняют функцию мерила стоимости. И если денежной массы становится на 400 миллиардов больше, а товаров в общем количестве не увеличивается, то цена растет,

– говорит господин Олег.

И если денежная масса растет быстрее, чем растет урожайность, например продуктов для борщевого набора, то объективно цена будет расти.