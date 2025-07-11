Инфляция в Украине замедляется: что происходит с ценами

Годовая инфляция в пошла на спад впервые почти за последние полтора года. Вместе с тем цены на продукты и непродовольственные товары в Украине выросли.

Цены на продукты в Украине

В июне 2025 года потребительские цены выросли на 0,8% (к маю 2025 года), что является типичной инфляцией для этого месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.

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Динамика инфляции в июне продолжила обусловливаться преимущественно ростом цен на продовольствие. Продукты питания и безалкогольные напитки за последний отчетный месяц в целом подорожали на 1,4%, однако кое-что и подешевело:

Фрукты – +13,5%;

Мясо и мясопродукты – +3,3%;

Овощи – -8,1%;

Яйца – -1,1%;

Молоко, макароны – по -0,7%.

Цены на непродовольственные товары

Динамика цен на непродовольственные товары и услуги в июне была разнонаправленной. Наибольшими темпами подорожали транспортные услуги:

Железнодорожные билеты – +5,3%;

Топливо и масла – +2,3%.

Также подорожали амбулаторные услуги, услуги ресторанов и гостиниц – по +1,2%. В то же время, сезонно подешевела одежда и обувь – -2,2%. Оставались неизменными основные тарифы на коммунальные услуги.

В целом потребительские цены за 6 месяцев с начала года выросли на 6,5% (к декабрю 2024 года).

Статистика инфляции

Годовая инфляция замедлилась до 14,3% (с 15,9% в мае, 15,1% в апреле, 14,6% в марте, 13,4% в феврале). Замедление зафиксировано впервые с марта прошлого года и объясняется, прежде всего, эффектом статистической базы.

В июне прошлого года была зафиксирована заметно выше инфляция на уровне 2,2% из-за подорожания тарифов на электроэнергию для населения на 64%. Сейчас вклад этого повышения в годовую инфляцию отработан.

При этом стоит обратить внимание, что замедление годовой инфляции до 14,3% на конец первой половины года оказалось меньше, чем предусматривал последний прогноз НБУ (13,7%).

В базовом сценарии годовая инфляция должна продолжать замедляться во второй половине года. Этому будут способствовать:

сохранение жесткой монетарной политики НБУ, который в июне оставил учетную ставку на уровне 15,5%;

поддержка относительно контролируемой ситуации на валютном рынке;

поступление нового урожая;

стабильная ситуация в энергетике;

сохранение моратория на повышение регулируемых тарифов на тепло, горячую воду, газ;

стабилизация мировых цен на нефть после завершения конфликта между Израилем и Ираном.

В то же время инфляционные перспективы до конца года будут корректироваться, прежде всего, в зависимости от развития войны и фактического сбора нового урожая.