Цены на продукты выросли более чем на 34%: что подорожало больше всего
Источник:Государственная служба статистики
За год цены выросли на более чем на 34%, что больше годового уровня инфляции. В целом подорожали все категории продуктов – больше всего прибавили в цене яйца и фрукты (76,6% и 73,8% соответственно).
Как изменились цены
- В месячном измерении (с ноября по декабрь 2022 года) цены выросли на 0,7% так же как и в ноябре. Ранее индекс потребительских цен превышал 2%.
- А вот в годовом (декабрь 2021 года против декабря 2022 года) – на 34,4%.
Читайте также Экономист назвал сроки стабилизации цен на продукты и укрепление курса гривныОбратите внимание! Годовая инфляция составила 26,6%, что меньше прогнозов правительства, НБУ и международных организаций.
За месяц цены выросли на 0,7% / Инфографика Госстата
Что больше всего подорожало
Как изменились цены за месяц
На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,7%.
- На 2,5 – 0,9% подорожали масло, молоко и молочные продукты, хлеб, фрукты, овощи, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы.
- В то же время на 2,7 – 0,1% подешевели продукты переработки зерновых, яйца, сахар, мясо птицы, сало, свинина, рис.
- Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,7%.
Чего ждать от цен в 2023 году
Раньше 24 Каналу экономический эксперт Олег Пендзин отметил, что не стоит ожидать удешевления продовольствия.
В реальной действительности цена на продовольственную корзину будет расти больше. Если взять 2022 год, то можно сказать, что при общей инфляции также на уровне 28% продовольственная корзина выросла на 37%. Следует быть готовым, что аналогичная ситуация будет и в 2023 году.
Эксперт прогнозирует рост цен в 2023 году на масло и хлебопродукты и связывает это с блекаутами, поскольку производители будут закладывать в цену затраты на альтернативные источники питания.