Цены на пшеницу отреагировали на переговоры: Черное море в центре внимания

Мировой зерновой рынок реагирует на дипломатические сигналы, хотя реальных договоренностей пока нет. Перспектива возобновления судоходства по Черному морю уже влияет на настроения трейдеров.

Почему на мировом рынке дешевеет пшеница

На Чикагской товарной бирже (Chicago Board of Trade) подешевели фьючерсы на пшеницу. Падение спровоцировали сдержанные ожидания инвесторов относительно прогресса в переговорах о прекращении войны России против Украины, пишет Bloomberg.

Наиболее активно торгуемые контракты на пшеницу теряли до 1% стоимости;

Такое же падение продемонстрировала и твердая красная озимая пшеница (hard red winter wheat).

По данным издания, участники рынка ожидают, что дипломатические контакты между Украиной, Россией и США могут помочь возобновить полноценное судоходство по Черному морю. Это открыло бы дополнительные возможности для экспорта зерна.

Вероятно, определенные надежды на то, что трехсторонняя встреча принесет какие-то результаты, оказывают давление на цены на пшеницу,

– отметил директор по продажам сырьевых товаров в Futures International LLC Джо Дэвис.

Обратите внимание! На прошлой неделе представители США, Украины и страны-агрессора провели встречу в Абу-Даби и обсудили ситуацию вокруг Черного моря. Прорыва тогда не произошло, но этот вопрос могут вновь поднять во время встречи лидеров США, России и Китая, запланированной на эту неделю.

Что прогнозируют в отношении цен

В то же время, вопреки ожиданиям рынка, ситуация с безопасностью в Черном море остается сложной. Россия усиливает удары по украинским агропредприятиям, пытаясь оказать давление на один из главных источников экспортных доходов Украины.

Перебои с судоходством ограничивают вывоз пшеницы из Черноморского региона. От этого страдают страны, зависимые от импорта продовольствия:

азиатские государства;

страны Африки.

Впрочем, возможное возобновление морских перевозок может изменить баланс предложения на мировом рынке и отразиться на стоимости пшеницы из США.

Если мы увидим открытие коридора, возобновление торговли и увеличение активности судов в Черном море, это станет негативным фактором для цен на американскую пшеницу,

– отметил Дэвис.

Напомним, ранее мировые цены на пшеницу приблизились к максимальному уровню почти за три года из-за российских ударов в Черном море. Тогда трейдеры опасались сокращения глобальных поставок зерна, ведь Украина и Россия остаются важными поставщиками на мировом рынке.