Ціни на пшеницю відреагували на переговори: Чорне море в центрі уваги

Чому на світовому ринку дешевшає пшениця

На Чиказькій товарній біржі (Chicago Board of Trade) подешевшали ф'ючерси на пшеницю. Падіння спровокували стримані сподівання інвесторів на прогрес у переговорах щодо завершення війни Росії проти України, пише Bloomberg.

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Найактивніше торговані контракти на пшеницю втрачали до 1% вартості;

Такий самий спад продемонструвала й тверда червона озима пшениця (hard red winter wheat).

За даними видання, учасники ринку очікують, що дипломатичні контакти між Україною, Росією та США можуть допомогти відновити повноцінне судноплавство Чорним морем. Це відкрило б додаткові можливості для експорту зерна.

Імовірно, певні сподівання на те, що тристороння зустріч принесе якісь результати, тиснуть на ціни на пшеницю– зазначив директор із продажу сировинних товарів у Futures International LLC Джо Девіс.

Зауважте! Минулого тижня представники США, України та країни-агресорки провели зустріч в Абу-Дабі і обговорювали ситуацію навколо Чорного моря. Прориву тоді не сталося, але це питання можуть знову порушити під час зустрічі лідерів США, Росії та Китаю, запланованої на цей тиждень.

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Що прогнозують щодо цін

Водночас, попри очікування ринку, ситуація з безпекою в Чорному морі залишається складною. Росія посилює удари по українських агропідприємствах, намагаючись тиснути на одне з головних джерел експортних доходів України.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Перебої із судноплавством обмежують вивезення пшениці з Чорноморського регіону. Від цього страждають країни, які залежать від імпорту продовольства:

азійські держави;

країни Африки.

Втім, можливе відновлення морських перевезень може змінити баланс пропозиції на світовому ринку і позначитися на вартості пшениці зі США.

Якщо ми побачимо відкриття коридору, відновлення торгівлі та збільшення активності суден у Чорному морі, це буде негативним фактором для цін на американську пшеницю– зазначив Девіс.

Нагадаємо, раніше світові ціни на пшеницю наблизилися до максимуму майже за три роки через російські удари на Чорному морі. Тоді трейдери побоювалися скорочення глобальних поставок зерна, адже Україна та Росія залишаються важливими постачальниками на світовому ринку.