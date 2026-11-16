Цены на пшеницу отреагировали на переговоры: Черное море в центре внимания

Почему на мировом рынке дешевеет пшеница

На Чикагской товарной бирже (Chicago Board of Trade) подешевели фьючерсы на пшеницу. Падение спровоцировали сдержанные ожидания инвесторов относительно прогресса в переговорах о прекращении войны России против Украины, пишет Bloomberg.

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Наиболее активно торгуемые контракты на пшеницу теряли до 1% стоимости;

Такое же падение продемонстрировала и твердая красная озимая пшеница (hard red winter wheat).

По данным издания, участники рынка ожидают, что дипломатические контакты между Украиной, Россией и США могут помочь возобновить полноценное судоходство по Черному морю. Это открыло бы дополнительные возможности для экспорта зерна.

Вероятно, определенные надежды на то, что трехсторонняя встреча принесет какие-то результаты, оказывают давление на цены на пшеницу– отметил директор по продажам сырьевых товаров в Futures International LLC Джо Дэвис.

Обратите внимание! На прошлой неделе представители США, Украины и страны-агрессора провели встречу в Абу-Даби и обсудили ситуацию вокруг Черного моря. Прорыва тогда не произошло, но этот вопрос могут вновь поднять во время встречи лидеров США, России и Китая, запланированной на эту неделю.

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Что прогнозируют в отношении цен

В то же время, вопреки ожиданиям рынка, ситуация с безопасностью в Черном море остается сложной. Россия усиливает удары по украинским агропредприятиям, пытаясь оказать давление на один из главных источников экспортных доходов Украины.

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Перебои с судоходством ограничивают вывоз пшеницы из Черноморского региона. От этого страдают страны, зависимые от импорта продовольствия:

азиатские государства;

страны Африки.

Впрочем, возможное возобновление морских перевозок может изменить баланс предложения на мировом рынке и отразиться на стоимости пшеницы из США.

Если мы увидим открытие коридора, возобновление торговли и увеличение активности судов в Черном море, это станет негативным фактором для цен на американскую пшеницу– отметил Дэвис.

Напомним, ранее мировые цены на пшеницу приблизились к максимальному уровню почти за три года из-за российских ударов в Черном море. Тогда трейдеры опасались сокращения глобальных поставок зерна, ведь Украина и Россия остаются важными поставщиками на мировом рынке.