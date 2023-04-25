Повысят ли тариф на электроэнергию с 1 мая: правительство наконец озвучило решение

В правительстве приняли решение еще на один месяц оставить льготную цену на электроэнергию. Хотя до этого немало разговоров было об обязательном повышении для скорейшего восстановления энергетической инфраструктуры.

Цены на свет останутся на нынешнем уровне

В Украине пока не будут повышать цены на электроэнергию. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство продолжает льготную цену на электроэнергию для населения еще месяц.

Напоминаем, что в Раде рассматривали повышение тарифа на электроэнергию для населения и бизнеса. Одними из вариантов были повышение цен соответственно на 2,40 гривны и 2,80 гривны за киловатт-час.

Сейчас потребление электроэнергии до 250 киловатт-часов будет ежемесячно стоить 1,44 гривны за киловатт-час. А более 250 киловатт – 1,68 гривны за киловатт-час.

Какими были сценарии поднятия

Одним из вариантов повышения было увеличение тарифов, по словам эксперта по вопросам ЖКХ Олега Попенко, на 2,3–2,5 гривны за киловатт-час.

Также могли сохранить два тарифа на ток. Тогда стоимость зависела бы от объемов потребления семьи.

Были и варианты разового перевода цен на рыночно оговоренный уровень. Так называемая "шоковая терапия".

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Обратите внимание, что рыночная цена за свет на сегодняшний день для населения составляла бы примерно 7 гривен.