Новые рекорды на АЗС: какие цены на топливо в Украине 17 марта
- Цены на топливо в Украине выросли, в частности в Киеве бензин А-95 стоит от 68,90 до 74,99 грн, а дизель - от 78,90 до 80,99 грн за литр.
- Правительство заявляет о достаточных запасах топлива и принимает меры для стабилизации рынка, включая контроль цен со стороны Антимонопольного комитета.
Горючее в Украине продолжает дорожать. Сети АЗС во вторник, 17 марта, снова переписали расценки –бензин, дизель и автогаз прибавили в цене.
Как дорожает топливо в Киеве?
Утром на автозаправочных станциях столицы в частности заметно подорожало топливо, пишут "Новости.Live".
По данным издания, цены на АЗС столицы в среднем колеблются:
- на бензин А-95 – от 68,90 до 74,99 гривны за литр;
- на дизель – от 78,90 до 80,99 гривны за литр;
Впрочем, на некоторых заправочных станциях дизель уже подскочил до 83,39 гривны за литр.
Премиальные марки бензина стоят еще дороже, чем А-95.
Какие цены на топливо в Киевской области?
По Киевской области средние цены на топливо, по данным Все АЗС, сегодня несколько ниже. В среднем сети предлагают:
- бензин А-95 премиум – по 69,99 гривны за литр;
- бензин А-95 – по 66,49 гривны за литр;
- бензин А-92 – по 64,24 гривны за литр;
- дизтопливо – по 70,99 гривны за литр;
- газ – по 41,49 гривны за литр.
Какие цены во Львовской области?
На Львовщине стоимость топлива немного ниже. Здесь в среднем цены такие:
- бензин А-95 премиум – 68,49 гривны за литр;
- бензин А-95 – 64,45 гривны за литр;
- бензин А-92 – 65,99 гривны за литр;
- дизтопливо – 68,75 гривны за литр;
- газ – 40,49 гривны за литр.
Какие цены на топливо в Николаевской области?
А вот в Николаевской области цены превышают даже столичные. Средняя стоимость горючего достигает:
- бензин А-95 премиум – 72,24 гривны за литр;
- бензин А-95 – 69,24 гривны за литр;
- бензин А-92 – 65,99 гривны за литр;
- дизтопливо – 76,99 гривны за литр;
- газ – 43,74 гривны за литр.
Что говорят в правительстве относительно роста цен?
Однако в правительстве говорят, что сейчас ажиотаж на топливном рынке падает. Об этом вчера, 16 марта, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, все АЗС отчитались властям о запасах бензина и дизеля на апрель, и горючего хватает.
В то же время власть продолжает принимать меры для дальнейшей стабилизации ситуации на рынке:
- Государственная компания "Укрнафта" и в дальнейшем устанавливает цены на бензин с минимальной наценкой, оставаясь ориентиром для других заправок.
- Антимонопольный комитет и Госпродпотребслужба продолжают контролировать украинский рынок, а именно реагировать на случаи завышенных цен на АЗС.
Наша цель – обеспечить топливом всех потребителей. Безусловным приоритетом остается бесперебойное снабжение для Сил Обороны, экстренных служб, а также для сельскохозяйственных производителей в связи с началом посевной,
– подчеркнула премьер-министр.
Что известно о топливном кэшбеке?
Вместе с тем правительство дорабатывает инициативу кэшбэка на топливо. Напомним, государство будет возвращать водителям средства за заправку топлива на АЗС, которые присоединятся к программе. Сумма возврата составит от 5% до 15% в зависимости от вида топлива.
Впрочем, коммуникацийник Кабмина Иван Пальчевский ранее заявил, что кэшбек на топливо могут лимитировать суммами от 500 до 1 000 гривен. Такие средства якобы будут возвращать независимо от количества топлива, которое будут покупать водители.
В то же время некоторые эксперты сомневаются в действенности этой инициативы. Например, Владимир Омельченко отмечает, что инициатива может создать дополнительный спрос, который в период кризиса стоит наоборот ограничить.