Новые рекорды на АЗС: какие цены на топливо в Украине 17 марта

Горючее в Украине продолжает дорожать. Сети АЗС во вторник, 17 марта, снова переписали расценки –бензин, дизель и автогаз прибавили в цене.

Как дорожает топливо в Киеве?

Утром на автозаправочных станциях столицы в частности заметно подорожало топливо, пишут "Новости.Live".

По данным издания, цены на АЗС столицы в среднем колеблются:

на бензин А-95 – от 68,90 до 74,99 гривны за литр;

за литр; на дизель – от 78,90 до 80,99 гривны за литр;

Впрочем, на некоторых заправочных станциях дизель уже подскочил до 83,39 гривны за литр.

Премиальные марки бензина стоят еще дороже, чем А-95.

Какие цены на топливо в Киевской области?

По Киевской области средние цены на топливо, по данным Все АЗС, сегодня несколько ниже. В среднем сети предлагают:

бензин А-95 премиум – по 69,99 гривны за литр;

бензин А-95 – по 66,49 гривны за литр;

бензин А-92 – по 64,24 гривны за литр;

дизтопливо – по 70,99 гривны за литр;

газ – по 41,49 гривны за литр.

Какие цены во Львовской области?

На Львовщине стоимость топлива немного ниже. Здесь в среднем цены такие:

бензин А-95 премиум – 68,49 гривны за литр;

бензин А-95 – 64,45 гривны за литр;

бензин А-92 – 65,99 гривны за литр;

дизтопливо – 68,75 гривны за литр;

газ – 40,49 гривны за литр.

Какие цены на топливо в Николаевской области?

А вот в Николаевской области цены превышают даже столичные. Средняя стоимость горючего достигает:

бензин А-95 премиум – 72,24 гривны за литр;

бензин А-95 – 69,24 гривны за литр;

бензин А-92 – 65,99 гривны за литр;

дизтопливо – 76,99 гривны за литр;

газ – 43,74 гривны за литр.

Что говорят в правительстве относительно роста цен?

Однако в правительстве говорят, что сейчас ажиотаж на топливном рынке падает. Об этом вчера, 16 марта, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, все АЗС отчитались властям о запасах бензина и дизеля на апрель, и горючего хватает.

В то же время власть продолжает принимать меры для дальнейшей стабилизации ситуации на рынке:

Государственная компания "Укрнафта" и в дальнейшем устанавливает цены на бензин с минимальной наценкой, оставаясь ориентиром для других заправок.

Антимонопольный комитет и Госпродпотребслужба продолжают контролировать украинский рынок, а именно реагировать на случаи завышенных цен на АЗС.

Наша цель – обеспечить топливом всех потребителей. Безусловным приоритетом остается бесперебойное снабжение для Сил Обороны, экстренных служб, а также для сельскохозяйственных производителей в связи с началом посевной,

– подчеркнула премьер-министр.

Что известно о топливном кэшбеке?