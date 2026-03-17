Як дорожчає пальне у Києві?

Зранку на автозаправних станціях столиці зокрема помітно подорожчало пальне, пишуть "Новини.Live".

За даними видання, ціни на АЗС столиці в середньому коливаються:

на бензин А-95 – від 68,90 до 74,99 гривні за літр;

за літр; на дизель – від 78,90 до 80,99 гривні за літр;

Втім, на деяких заправних станціях дизель вже підскочив до 83,39 гривні за літр.

Преміальні марки бензину коштують ще дорожче, ніж А-95.

Які ціни на пальне у Київській області?

По Київщині середні ціни на пальне, за даними Всі АЗС, сьогодні дещо нижчі. В середньому мережі пропонують:

бензин А-95 преміум – по 69,99 гривні за літр;

бензин А-95 – по 66,49 гривні за літр;

бензин А-92 – по 64,24 гривні за літр;

дизпальне – по 70,99 гривні за літр;

газ – по 41,49 гривні за літр.

Які ціни у Львівській області?

На Львівщині вартість пального трохи нижча. Тут в середньому ціни такі:

бензин А-95 преміум – 68,49 гривні за літр;

бензин А-95 – 64,45 гривні за літр;

бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;

дизпальне – 68,75 гривні за літр;

газ – 40,49 гривні за літр.

Які ціни на пальне у Миколаївській області?

А от у Миколаївській області ціни перевищують навіть столичні. Середня вартість пального сягає:

бензин А-95 преміум – 72,24 гривні за літр;

бензин А-95 – 69,24 гривні за літр;

бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;

дизпальне – 76,99 гривні за літр;

газ – 43,74 гривні за літр.

Що говорять в уряді щодо зростання цін?

Однак в уряді говорять, що наразі ажіотаж на паливному ринку падає. Про це учора, 16 березня, заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, усі АЗС прозвітували владі про запаси бензину та дизелю на квітень, і пального вистачає.

Водночас влада продовжує вживати заходів для подальшої стабілізації ситуації на ринку:

Державна компанія "Укрнафта" й надалі встановлює ціни на бензин з мінімальною націнкою, залишаючись орієнтиром для інших заправок.

Антимонопольний комітет та Держпродспоживслужба продовжують контролювати український ринок, а саме реагувати на випадки завищених цін на АЗС.

Наша мета – забезпечити пальним усіх споживачів. Безумовним пріоритетом залишається безперебійне постачання для Сил Оборони, екстрених служб, а також для сільськогосподарських виробників у зв'язку з початком посівної,

– наголосила прем'єрка.

