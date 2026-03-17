Як дорожчає пальне у Києві?
Зранку на автозаправних станціях столиці зокрема помітно подорожчало пальне, пишуть "Новини.Live".
За даними видання, ціни на АЗС столиці в середньому коливаються:
- на бензин А-95 – від 68,90 до 74,99 гривні за літр;
- на дизель – від 78,90 до 80,99 гривні за літр;
Втім, на деяких заправних станціях дизель вже підскочив до 83,39 гривні за літр.
Преміальні марки бензину коштують ще дорожче, ніж А-95.
Які ціни на пальне у Київській області?
По Київщині середні ціни на пальне, за даними Всі АЗС, сьогодні дещо нижчі. В середньому мережі пропонують:
- бензин А-95 преміум – по 69,99 гривні за літр;
- бензин А-95 – по 66,49 гривні за літр;
- бензин А-92 – по 64,24 гривні за літр;
- дизпальне – по 70,99 гривні за літр;
- газ – по 41,49 гривні за літр.
Які ціни у Львівській області?
На Львівщині вартість пального трохи нижча. Тут в середньому ціни такі:
- бензин А-95 преміум – 68,49 гривні за літр;
- бензин А-95 – 64,45 гривні за літр;
- бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;
- дизпальне – 68,75 гривні за літр;
- газ – 40,49 гривні за літр.
Які ціни на пальне у Миколаївській області?
А от у Миколаївській області ціни перевищують навіть столичні. Середня вартість пального сягає:
- бензин А-95 преміум – 72,24 гривні за літр;
- бензин А-95 – 69,24 гривні за літр;
- бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;
- дизпальне – 76,99 гривні за літр;
- газ – 43,74 гривні за літр.
Що говорять в уряді щодо зростання цін?
Однак в уряді говорять, що наразі ажіотаж на паливному ринку падає. Про це учора, 16 березня, заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, усі АЗС прозвітували владі про запаси бензину та дизелю на квітень, і пального вистачає.
Водночас влада продовжує вживати заходів для подальшої стабілізації ситуації на ринку:
- Державна компанія "Укрнафта" й надалі встановлює ціни на бензин з мінімальною націнкою, залишаючись орієнтиром для інших заправок.
- Антимонопольний комітет та Держпродспоживслужба продовжують контролювати український ринок, а саме реагувати на випадки завищених цін на АЗС.
Наша мета – забезпечити пальним усіх споживачів. Безумовним пріоритетом залишається безперебійне постачання для Сил Оборони, екстрених служб, а також для сільськогосподарських виробників у зв'язку з початком посівної,
– наголосила прем'єрка.
Що відомо про паливний кешбек?
Разом з тим уряд допрацьовує ініціативу кешбеку на пальне. Нагадаємо, держава повертатиме водіям кошти за заправку пального на АЗС, які долучаться до програми. Сума повернення становитиме від 5% до 15% залежно від виду пального.
Втім, комунікаційник Кабміну Іван Пальчевський раніше заявив, що кешбек на пальне можуть лімітувати сумами від 500 до 1 000 гривень. Такі кошти нібито повертатимуть незалежно від кількості пального, яке купуватимуть водії.
Водночас деякі експерти сумніваються у дієвості цієї ініціативи. Наприклад, Володимир Омельченко зазначає, що ініціатива може створити додатковий попит, який у період кризи варто навпаки обмежити.