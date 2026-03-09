Экономист предположил, на сколько еще могут вырасти цены на бензин

Война США и Израиля против Ирана спровоцировала бешеный рост цен на топливо, в частности в Украине. В то же время пока нет понимания, когда закончится жесткое противостояние на Ближнем Востоке.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, как украинское правительство пытается решить проблему со стремительным ростом цен на топливо. Также в Китае повысили предельные цены на бензин и дизель для розничной продажи, что является самым резким ростом с марта 2022 года.

Важно Бензин стремительно дорожает: как это ударит по ценам на продукты и проезд в общественном транспорте

Увеличится ли цены на продукты в ближайшее время?

Пендзин заметил, что рынки ведут себя эмоционально, о чем свидетельствуют ценовые качели на топливо. Это должно нас серьезно волновать, потому что имеем приблизительное отражение тех качелей на наших заправках.

Просто надо понимать, что чем выше цена на нефть на мировом рынке, тем дороже нефтепродукты на европейском, где мы покупаем 90% топлива. Чем дороже мы покупаем, тем, соответственно, выше будут лезть цены на заправках,

– пояснил директор Экономического дискуссионного клуба.

По предварительным расчетам, если цена 100 долларов за баррель сохранится длительное время, то это означает, по его словам, еще плюс 10 гривен на "пистолете" на украинских заправках. Это уже очень много.

Обратите внимание! Из-за роста цен на топливо может подорожать проезд в общественном транспорте в отдельных городах, а также, вероятно, увеличится тариф на поездки на такси.

Сейчас украинцы не почувствовали рост цен на продовольствие, потому что в этой сфере удельный вес расходов на топливо является небольшим непосредственно в готовой продукции. Но начинаются весенне-полевые работы, в здесь уже цены на дизель, по его мнению, будут играть довольно значительную роль.

Правительство пытается что-то с этим делать, в частности Антимонопольный комитет сейчас занялся сетями, потому что они очень быстро подняли цену, даже основываясь на старых дешевых запасах. Поэтому, наверное, будет попытка успокоить цены через государственную компанию Укрнафта, которая должна сейчас с минимальной маржой продавать нефтепродукты,

– отметил Олег Пендзин.

Однако Укрнафта сегодня не имеет такой сети заправок, которая бы полностью могла снять ажиотаж на рынке. А если рост цен продолжится, то соответственно, по словам экономиста, будет достаточно серьезно нервировать общество, ведь сегодня цена на топливо является чрезвычайно важным индикатором практически всего, в частности, цен на товары.

Он подчеркнул, что Дональд Трамп начал конфликт на Ближнем Востоке такого масштаба, что он влияет на весь цивилизованный мир. Однако хуже всего во всем этом то, что нет понимания, когда он закончится.

Что происходит с ценами на топливо в Украине?