Топливный кризис усиливается: Индия приняла решение, которого избегала 4 года

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии впервые за последние четыре года повысили цены на топливо. Такое решение Нью-Дели принял из-за стремительного роста мировых цен на нефть, которые давят на местных переработчиков.

Как выросли цены на горючее в Индии?

Цены на бензин и дизель выросли более чем на 3%, сообщает Bloomberg.

Смотрите также В России назревает новая проблема: бензин начал исчезать после ударов по НПЗ

В Нью-Дели литр бензина теперь стоит 97,77 рупии (почти 1,2 доллара), а литр дизеля – 90,67 рупии примерно в 1,1 доллара). Это самые высокие цены с мая 2022 года.

Частные компании выставили цены еще выше. На заправках Shell, например, бензин продают более чем по 110 рупий за литр (примерно 1,15 доллара), а дизель – почти по 120 рупий (около 1,25 доллара).

Впрочем, нынешний рост цен оказался меньшим, чем ожидали для крупнейших государственных компаний. Ведь из-за подорожания нефти они теряли ежедневно до 104 миллионов долларов на продажах топлива.

Экономист Motilal Oswal Financial Services Радхика Пиплани отметила, что даже после повышения розничные продавцы топлива все еще будут терять до 15 – 20 рупий на каждом литре.

Поэтому аналитики не исключают, что нынешнее повышение – это лишь начало серии дальнейших корректировок цен на топливо.

Нынешнего повышения недостаточно, но оно может стать началом нескольких поэтапных повышений. Мы считаем, что хорошим стартом могло бы стать повышение на 5 рупий за литр,

– считает экономистка Emkay Financial Services Мадхави Арора.

Обратите внимание! По оценкам Macquarie Research, индийским НПЗ нужна цена нефти на уровне 80 – 85 долларов за баррель, чтобы не работать себе в убыток. Тогда как в пятницу марка Brent торговалась уже по 107 долларов.

Почему в Индии нарастает топливный кризис?

Индия является третьим крупнейшим импортером нефти в мире и в значительной степени зависит от поставок из Персидского залива. После начала войны в Иране и блокирования Ормузского пролива, который обеспечивает пятую часть мирового экспорта нефти, страна оказалась в сложной ситуации.

Подорожание нефти вызвало угрозу дефицита топлива в стране. До этого времени власти воздерживались от повышения цен на бензин и дизель, чтобы защитить потребителей и сдержать инфляцию. Но это считалось неизбежным из-за роста давления на энергетический рынок.

В то же время Индия была вынуждена увеличить закупки нефти в России, пишет Reuters. В марте импорт российской нефти почти удвоился и составил около 2,25 миллиона баррелей в сутки.

Россия продолжала оставаться главным поставщиком нефти в Индию в марте, тогда как Саудовская Аравия вытеснила Ирак, выйдя на второе место,

– отмечают аналитики.

Более того, Индия даже обратилась к США с просьбой продлить ослабление санкций против российской нефти, которое должно завершиться 16 мая, во избежание нестабильности на нефтяном рынке.

По данным аналитической компании Kpler, сейчас Индия ежедневно получает до 2,3 миллиона баррелей российской нефти.

Важно! После начала полномасштабной войны Индия стала главным покупателем российской нефти, транспортируемой морем. Поэтому отказ Нью-Дели от нефти из России мог бы поспособствовать завершению войны в Украине, считает доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач. Ведь тогда Москва потеряет миллиарды, которые зарабатывает на продаже сырья и тратит на армию.

Как правительство Индии реагирует на топливный кризис?

Из-за резкого повышения цен на энергоносители премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к гражданам с призывом жестче экономить. В частности, он рекомендовал ограничить расходы на необязательные зарубежные поездки, чаще пользоваться общественным транспортом, меньше покупать золото, а также сократить потребление кулинарного масла.

Впрочем, такая инициатива вызвала волну критики в обществе. В соцсетях индийцы начали обращать внимание на роскошные элементы жизни и работы чиновников, в частности большие правительственные кортежи, внутренние авиаперелеты самого Моди и его будущие официальные визиты в Европу правительственным самолетом.

На фоне общественного недовольства премьер был вынужден отреагировать и уменьшить количество автомобилей в своем кортеже, чтобы сократить расходы топлива.