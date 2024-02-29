Топливо снова дорожает: цены на бензин, дизель и автогаз изменились

Цены на розничный бензин, дизель и автогаз выросли в течение февраля. В среднем их стоимость поднялась на 2%.

Как изменились цены на топливо

По данным "Консалтинговой группы А-95", розничные цены на топливо по состоянию на 29 февраля следующие:

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бензин А-95 – 51,46 гривны (плюс 0,72 гривны за месяц);

дизтопливо – 51,86 гривны (1,04 гривны);

автогаз – 28,02 гривны (0,64 гривны).

С начала большой войны Украина в основном импортирует топливо, поэтому такие цены обусловлены стоимостью нефти на международной арене.

Россия введет запрет на экспорт бензина

В 2023 году цены на нефть упали на 10% до 77,5 долларов за баррель сорта Brent, что в свое время снизило стоимость украинского топлива. Сегодня этот сорт "черного золота" стоит около 83,50 доллара за баррель.

С 1 марта правительство России планирует запретить экспорт бензина на полгода, сообщают российские СМИ.

Представитель вице-премьера России Александра Новака заявил, что такой запрет сможет "нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды, а также во время плановых ремонтов НПЗ".

Запрет не будет распространяться на следующие страны: