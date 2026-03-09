Самый большой скачок за 4 года: в Китае резко подняли цены из-за войны в Иране

В Китае в понедельник, 9 марта, предельные цены на бензин и дизель для розничной продажи. Решение приняли после взлета мировых цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана.

Как подняли цены на топливо?

О подорожании сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам Китая, пишет Reuters.

Смотрите также Топливо дорожает каждый день: когда украинцы увидят снижение цен на АЗС

Максимальные цены на топливо вырастут:

на бензин – на 695 юаней (около 100,46 доллара) за тонну;

на дизель – на 670 юаней (96,84 доллара) за тонну.

Новые тарифы начнут действовать со вторника.

Это стало самым резким ростом с марта 2022 года,

– подсчитало издание.

Заметим, что в Китае государственный регулятор пересматривает розничные цены на топливо каждые 10 рабочих дней и вводит единые изменения по всей стране.

Корректировка зависит от мировых цен на нефть. Также Комиссия учитывает:

средние затраты на переработку нефти;

налоги;

расходы на транспортировку и сбыт;

допустимую маржу прибыли.

Согласно механизму регулирования цен, когда мировая цена на нефть достигает 130 долларов за баррель, розничные цены на топливо обычно не повышаются или повышаются минимально,

– говорят специалисты.

Однако нынешняя ситуация по нефти заставила регулятора действовать необычно резко.

Стоит знать! Базовые цены на топливо в Китае могут отличаться в зависимости от региона.

Как выросла цена нефти?

После избрания 8 марта новым верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи, сына погибшего Али Хаменеи, цены на нефть резко взлетели. Они превысили 100 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть Brent повысились на 24,96 доллара (на 27%) – до 117,65 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) – на 25,72 доллара (на 28,3%) – до 116,62 доллара за баррель.

Такую стоимость зафиксировали впервые с лета 2022 года.

Дело в том, что поставки нефти морским путем на Ближнем Востоке фактически заблокированы из-за войны. Ведь танкеры не могут проходить Ормузский пролив из-за военных действий, а это главный маршрут, по которому идет экспорт пятой части сырья.

А избрание лидером сына погибшего Хаменеи по сути означает продолжение войны и, соответственно, перебоев с экспортом нефти.

Важно! На прошлой неделе власти Китая также попросили нефтеперерабатывающие заводы прекратить экспорт топлива за границу и отменить уже согласованные поставки, поскольку война с Ираном привела к сокращению объемов нефтепереработки, пишет Bloomberg.

Как выросли цены в Украине на топливо?