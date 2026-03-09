Самый большой скачок за 4 года: в Китае резко подняли цены из-за войны в Иране
- В Китае предельные цены на бензин цены на бензин и дизель выросли на 695 и 670 юаней за тонну соответственно, из-за войны США и Израиля против Ирана.
- Цены на нефть повысились из-за блокирования поставок нефти морским путем на Ближнем Востоке в результате продолжающейся войны,.
В Китае в понедельник, 9 марта, предельные цены на бензин и дизель для розничной продажи. Решение приняли после взлета мировых цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана.
Как подняли цены на топливо?
О подорожании сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам Китая, пишет Reuters.
Максимальные цены на топливо вырастут:
- на бензин – на 695 юаней (около 100,46 доллара) за тонну;
- на дизель – на 670 юаней (96,84 доллара) за тонну.
Новые тарифы начнут действовать со вторника.
Это стало самым резким ростом с марта 2022 года,
Заметим, что в Китае государственный регулятор пересматривает розничные цены на топливо каждые 10 рабочих дней и вводит единые изменения по всей стране.
Корректировка зависит от мировых цен на нефть. Также Комиссия учитывает:
средние затраты на переработку нефти;
налоги;
расходы на транспортировку и сбыт;
допустимую маржу прибыли.
Согласно механизму регулирования цен, когда мировая цена на нефть достигает 130 долларов за баррель, розничные цены на топливо обычно не повышаются или повышаются минимально,
– говорят специалисты.
Однако нынешняя ситуация по нефти заставила регулятора действовать необычно резко.
Стоит знать! Базовые цены на топливо в Китае могут отличаться в зависимости от региона.
Как выросла цена нефти?
После избрания 8 марта новым верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи, сына погибшего Али Хаменеи, цены на нефть резко взлетели. Они превысили 100 долларов за баррель.
- Фьючерсы на нефть Brent повысились на 24,96 доллара (на 27%) – до 117,65 доллара за баррель.
- Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) – на 25,72 доллара (на 28,3%) – до 116,62 доллара за баррель.
Такую стоимость зафиксировали впервые с лета 2022 года.
Дело в том, что поставки нефти морским путем на Ближнем Востоке фактически заблокированы из-за войны. Ведь танкеры не могут проходить Ормузский пролив из-за военных действий, а это главный маршрут, по которому идет экспорт пятой части сырья.
А избрание лидером сына погибшего Хаменеи по сути означает продолжение войны и, соответственно, перебоев с экспортом нефти.
Важно! На прошлой неделе власти Китая также попросили нефтеперерабатывающие заводы прекратить экспорт топлива за границу и отменить уже согласованные поставки, поскольку война с Ираном привела к сокращению объемов нефтепереработки, пишет Bloomberg.
Как выросли цены в Украине на топливо?
По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 9 марта средние цены на топливо в Украине остаются на высоком уровне. В частности, бензин А-95 премиум стоит в среднем 72,58 гривны за литр, бензин А-95 – 69,02 гривны, А-92 – 66,11 гривны, а дизель – около 71,60 гривны за литр.
Эксперт топливного рынка Сергей Куюн прогнозирует, что цена на бензин может остановиться примерно на уровне 70 гривен за литр. В то же время дизель, по его словам, продолжит дорожать и уже на этой неделе может приблизиться к 80 гривен за литр.
Сейчас правительство работает над стабилизацией ситуации. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, Украина ведет переговоры с международными партнерами, чтобы увеличить объемы импорта топлива. Кроме того, Антимонопольный комитет Украины вместе с Госпродпотребслужбой усилили контроль за деятельностью операторов рынка.