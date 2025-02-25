Вырастут ли цены на топливо на украинских АЗС

Новости о возможном закрытии украинских АЗС с 1 марта могут спровоцировать рост цен на топливо. По мнению экспертов, это может вызвать соответствующую общественную реакцию.

Вырастут ли цены на топливо в марте

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко предполагает, что скачок цен может вызвать реакция украинцев на новости о закрытии АЗС, сообщает 24 Канал.

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В то же время энергетический эксперт Геннадий Рябцев уверяет, что ситуацию уже удалось временно урегулировать. Он объясняет, что это вряд ли повлияет на стоимость топлива на заправках, поскольку вопрос касается не объемов топлива, а возможности его реализации.

Средние цены на топливо по Украине по состоянию на 24 февраля:

Бензин А-95 премиум: 60,20 гривны за литр;

60,20 гривны за литр; Бензин А-95: 56,89 гривны за литр;

56,89 гривны за литр; Бензин А-92: 54,09 гривны за литр;

54,09 гривны за литр; Дизельное топливо: 55,29 гривны за литр;

55,29 гривны за литр; Автомобильный газ: 36,95 гривны за литр.

Напомним! С 1 марта украинские АЗС должны ввести новые правила для регистраторов расчетных операций. Однако налоговая, НБУ и Минфин до сих пор не утвердили эти требования. Поэтому заправки могут или прекратить работу, или работать с нарушением законодательства.