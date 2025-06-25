Нефть пошла вниз: что будет с ценами на топливо в июле

Мировой топливный рынок постоянно меняется, из-за чего происходят колебания цен на бензин, дизель и газ и в Украине. Однако в июле ситуация должна улучшиться.

Какие изменились цены на топливо в июне

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке мировые цены на нефть в июне подскочили более чем на 15%. Вследствие этого оптовые цены на бензин в Европе и в Украине повысились, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты".

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Как рассказал изданию консалтинговый аналитик Александр Сиренко, нефть и котировки в Европе дорожали 10 дней.

За этот период в Украину завезли не очень много дорогого горючего.

Однако, по словам аналитика, в Украине такие колебания быстро отображаются на оптовых и розничных ценах.

Украинские операторы отреагировали на это мгновенно. На второй день уже начали поднимать цены. Всего за 10 дней бензин и дизтопливо выросли на заправках на 3 грн,

– заявил Сиренко.

Важно! По мнению эксперта, цены на АЗС в Украине в июне выросли только из-за риска того, что высокие котировки могут сохраниться надолго, а высокие цены задержатся.

Какие будут цены на топливо в июле

Во вторник, 24 июня, цены на нефть упали из-за перемирия между Ираном и Израилем. Котировки опустились до уровня, который был в начале месяца (66,7 доллара за баррель) что должно повлиять на стоимость топлива.

Эксперт ожидает, что трейдеры снизят цены на бензин, дизель и газ, которые они подняли в период с 13 до 24 июня.

По прогнозам, цены на топливо в июле в Украине должны упасть 5,8%, то есть откатиться на те же три гривны.

Будем смотреть, какие котировки будут на рынке. На котировки мы в Украине влияния не имеем. Однако пока нет предпосылок для роста цен на АЗС,

– подчеркнул аналитик.

Стоит знать! По словам Сиренко, дефицита топлива в Украине пока нет, несмотря на колебания на нефтяном рынке. Поставки выполняются стабильно.