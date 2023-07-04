Почти плюс 10 гривен на бензин: как изменятся цены после возврата налогов

С 1 июля 2023 года власти вернули НДС на топливо на уровень 20% и довоенные акцизы. Это может значительно повысить стоимость горючего в течение этого месяца.

Как изменятся цены на топливо

Цены на бензин и дизтопливо с 1 июля успели вырасти на 1 – 5 гривен за литр в разных сетях, рассказал для 24 Канала, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Он подчеркнул, что это не средние цены по рынку, а экстремум и добавил, что цены будут подниматься постепенно в течение месяца.

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Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95" Акциз выплачивается на границе. Соответственно, он начнет появляться в себестоимости топлива позже. По мере того, как горючее, условно, июньское, будет уступать горючему июльскому, уже с новыми, более высокими налогами. А НДС уплачивается при продаже. То есть, ты уже на продаже должен сразу его повысить. И именно это сейчас толкает цены вверх. Это начальная, скажем так, фаза. Я думаю, что к концу июля мы уже увидим объективно новые цены.

Власть вернула акцизы на бензин – до 213 евро за тысячу литров, на дизтопливо – до 139,5 евро. Однако на сжиженный газ он не изменится и составит 52 евро.

Куюн спрогнозировал, что к концу июля стоимость горючего по сравнению с ценами конца июня изменится следующим образом:

бензин подорожает на 8 – 9 гривен;

подорожает на 8 – 9 гривен; дизтопливо – на 5 – 6 гривен;

– на 5 – 6 гривен; автогаз – на 3 гривны.

До какого максимума подорожает горючее

Также 24 Канал спросил эксперта по рынку горючего, может ли цена дизеля и бензина достичь максимумов прошлым летом. Напомним, что тогда бензин стоил около 52 гривен за литр, а дизель – 58 гривен.

Я думаю, что на бензин цена будет 55 гривен максимум. Цена всегда на рынке в диапазоне где-то 5 гривен. И вот этот диапазон сохранится, просто он станет выше. Я думаю, что бензин будет 50 – 55 гривен, дизтопливо примерно 45 – 50 гривен. То есть по дизтопливо не будет этого максимума, а вот по бензину может быть,

– ответил Куюн.

Было ли удачным решением вернуть НДС и акцизы

Сергей Куюн выделил две позиции – гражданскую и профессиональную. С гражданской точки зрения, решение вернуть довоенные налоги абсолютно оправдано и понятно.

Бюджет сегодня – единственный источник финансирования армии и обороны. Ну, какие здесь могут быть возражения. То есть мы все видим, что вся страна "сбрасывается" в донаты и т.д. Здесь государство централизованно просто повышает налоги на горючее. И действительно это наиболее платежеспособная категория граждан. У тех, кто имеет машину, они будут это платить,

– объяснил он.

На это решение также повлияли международные кредиторы, которые рекомендовали вернуть налоги, добавил эксперт.

А профессиональная моя позиция в чем заключается? В том, что, к сожалению, та система и та конфигурация налогов, которую сейчас обновили, она в себе держит очень большие риски того, что государство не соберет тех налогов, на которые рассчитывает. К сожалению. Потому что основные опасения связаны с НДС,

– рассказал Куюн.

По его словам, НДС еще до войны был самым криминализированным налогом, который государство очень плохо администрирует и не умеет собирать.

Соответственно, я вижу, что некоторые, так сказать, игроки уже потирают руки в ожидании того, чтобы это произошло. Потому что чем выше налог, тем больше можно заработать на его неуплате. Мотивация очень сильная. И интересный феномен в том, что этот 7% НДС показал, что все схемы по НДС свернулись. Их не было, потому что такой низкий налог, его бизнес платит с удовольствием,

– продолжил Директор консалтинговой группы А-95.

По его мнению, вскоре в Украине возродятся те схемы, на которых раньше продавали горючее по себестоимости и зарабатывали на самой схеме по НДС.

Мы предлагали сделать такую "рокировку". Оставить НДС низким, если его платят, вместо этого повысить акцизы. Потому что акцизы государство собирает почти 100%. И это бы гарантировало наполнение бюджета. Однако по тем или иным причинам политики не захотели с этим связываться. Им наиболее комфортно, когда они это уже когда-то проголосовали, и к этому вопросу не возвращаться. Потому что он в себе несет какие-то репутационные риски, как они говорят,

– подчеркнул эксперт.

Директор консалтинговой группы "А-95" прогнозирует, что государство просто не получит тех денег, на которые надеется.