Бензин стал роскошью: в России цены на топливо впервые превысили исторический максимум

Из-за дефицита в России стремительно выросли цены на топливо. Стоимость бензина и дизельного топлива на некоторых АЗС впервые превысила 100 рублей за литр.
Как взлетели цены на бензин в России сейчас
Небольшие частные заправки в России начали продавать бензин в розницу по 120 и даже 140 рублей за литр, пишет Reuters.
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По словам операторов топливного рынка, отдельные российские АЗС приблизились к отметке в 100 рублей за литр еще две недели назад. Однако тогда они не смогли ее превысить, поскольку их программное обеспечение просто не было настроено на трехзначные цены на информационных табло.
Как пояснили источники, ранее топливо в России по таким ценам никогда не продавалось. Однако когда в конце июня ситуация на топливном рынке еще больше ухудшилась, заправки внесли технические изменения в свои системы и начали продавать бензин и дизель по 120–140 рублей за литр.
Каковы цены на крупных АЗС
В то же время цены на АЗС крупных сетей почти вдвое ниже и практически не отличаются от докризисных:
По словам трейдеров, крупные сети придерживаются неформальной договоренности с регуляторами, согласно которой рост цен на АЗС не может превышать темпы инфляции.
Однако такая большая разница в стоимости на разных АЗС России приводит к тому, что топливо на заправках крупных нефтяных компаний очень быстро заканчивается. Из-за этого они вынуждены временно приостанавливать продажи до поступления новых партий.
Поэтому водители едут на небольшие станции в поисках бензина, даже дорогого.
Дорогое топливо совсем не отпугивает клиентов, которые приезжают заправляться, видя рядом закрытые АЗС крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний,
– рассказал один из трейдеров изданию.
В то же время на оптовом рынке спрос на топливо значительно превышает предложение. Поэтому большинство заявок на закупку топлива просто остаются невыполненными, поскольку бензина и дизеля просто нет. Так что цены на АЗС России, вероятно, будут расти и дальше, а новые рекорды – еще впереди.
Напомним, в воскресенье российский диктатор Владимир Путин признал, что украинские удары дронов по нефтеперерабатывающим заводам страны вызвали дефицит топлива
. Но заверил, что власти работают над решением этой проблемы.