Бензин стал роскошью: в России цены на топливо впервые превысили исторический максимум

Из-за дефицита в России стремительно выросли цены на топливо. Стоимость бензина и дизельного топлива на некоторых АЗС впервые превысила 100 рублей за литр.

Как взлетели цены на бензин в России сейчас

Небольшие частные заправки в России начали продавать бензин в розницу по 120 и даже 140 рублей за литр, пишет Reuters.

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По словам операторов топливного рынка, отдельные российские АЗС приблизились к отметке в 100 рублей за литр еще две недели назад. Однако тогда они не смогли ее превысить, поскольку их программное обеспечение просто не было настроено на трехзначные цены на информационных табло.

Как пояснили источники, ранее топливо в России по таким ценам никогда не продавалось. Однако когда в конце июня ситуация на топливном рынке еще больше ухудшилась, заправки внесли технические изменения в свои системы и начали продавать бензин и дизель по 120–140 рублей за литр.

Каковы цены на крупных АЗС