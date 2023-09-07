Скоро пересядут на велосипеды: цены на горючее в России рекордно выросли

Впервые в истории российская стоимость горючего на биржах выросла до значительной суммы. К примеру А-95 поднялась выше 76 тысяч рублей за тонну. Сообщают русские СМИ.

Стоимость горючего в России

Всего за день А-95 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже подорожал на 1,16%. Теперь он стоит 76492 рублей за тонну. В то время как бензин А-92 подорожал на 0,48% – до 65 472 рублей за тонну.

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Российские СМИ сообщают, что страна производит достаточно топлива, чтобы покрыть потребности населения. Например, дизтоплива у них значительно больше чем объемы потребления. Поэтому для них стало выгоднее экспортировать его за границу, чем сбывать на внутренних рынках.

В ходе этого вырос прямой и серый экспорт. Это привело к значительному дефициту бензина и дизтоплива на АЗС в оккупированном Крыму и в целом ряде российских регионов.

От ОАЭ потребуют прекратить незаконную торговлю с Россией

Рост оптовых цен в России начался в середине мая. Тогда страна хотела снизить вдвое демпфер, который должен сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке в случае резких колебаний цен на нефть.

Чиновники из ЕС, США и Великобритании посетили ОАЭ ради выдвижения требований прекратить незаконную торговлю с Россией В частности, компьютерными чипами и другими электронными устройствами.

Эти продукты могут употребляться как в гражданских, так и военных сферах.

Микросхемы и другие технологии, произведенные в Европе, попадают в Россию через третьи страны, такие как ОАЭ, Турция и Казахстан.