Цены выросли прилично: как изменилась стоимость горючего после возврата налогов

В июле наблюдался значительный скачок цен из-за возвращения довоенных НДС и акцизов. Стоимость выросла минимум на 7%.

Как изменилась стоимость горючего

По данным Госстата, в целом средние цены на все виды горючего изменились следующим образом:

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бензин А-92 – на 14,9% до 47,1 гривны за литр;

– на 14,9% до 47,1 гривны за литр; бензин А-95 – на 7,1% до 49,1 гривны за литр;

– на 7,1% до 49,1 гривны за литр; дизтопливо – на 9,8% до 48,5 гривны за литр;

– на 9,8% до 48,5 гривны за литр; автогаз – на 6,8% до 23,6 гривны за литр.

С 1 июля в Украине вернули довоенные НДС и акцизы на горючее, что и повлекло рост цен.

Какие цены прогнозировали на конец июля

Еще в июле Сергей Куюн рассказал для 24 Канала, что цены действительно будут постепенно расти до конца прошлого месяца.

Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95" Акциз выплачивается на границе. Соответственно, он начнет появляться в себестоимости топлива позже. По мере того, как горючее, условно, июньское, будет уступать горючему июльскому, уже с новыми, более высокими налогами. А НДС уплачивается при продаже. То есть, ты уже на продаже сразу его повысить. И именно это сейчас толкает цены вверх. Это начальная, скажем так, фаза. Я думаю, что к концу июля мы уже увидим объективно новые цены.

По его прогнозам рост должен выглядеть следующим образом: