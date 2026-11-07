Цены на бензин и дизельное топливо могут измениться: к чему готовиться украинским водителям
Украинским водителям пока не стоит рассчитывать на прогнозируемую динамику цен на топливо до конца года. Ситуация на рынке зависит не только от внутренних условий поставок, но и от развития войны на Ближнем Востоке, которая влияет на мировые цены на нефть.
Будут ли расти цены на топливо до конца года
У разных видов топлива разная ситуация с поставками. Рынок бензина пока сбалансирован, с дизельным топливом возникает определенная напряженность, а сжиженный газ может продолжить дорожать. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.
Он отметил, что сделать точный прогноз стоимости топлива до конца года или даже до начала весны сейчас практически невозможно. Основная причина – неопределенность вокруг войны на Ближнем Востоке и ее дальнейшего влияния на нефтяной рынок.
Эксперт объясняет, что развитие событий может пойти по разным сценариям.
- Если конфликт обострится, это может вновь подтолкнуть мировые цены на нефть вверх.
- Если же стороны будут искать пути к примирению, рынок может отреагировать снижением котировок.
В качестве примера Куюн приводит недавнее изменение стоимости нефти: после роста примерно до 117 долларов за баррель в октябре цена снизилась примерно до 98 долларов.
Сказать, что будет так, – это фактически предсказать действия американского президента. Я не знаю, честно говоря, я не берусь это прогнозировать.
Поэтому, по его мнению, конец года – это слишком отдаленный горизонт для надежного прогноза.
Зато осторожно оценивать ситуацию можно на ближайшие несколько недель, ведь именно на этот период рынок уже закладывает ожидания относительно поставок и цен.
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в Украине
Ситуация на украинском рынке зависит не только от мировых котировок, но и от возможности доставлять топливо в страну. По оценке Сергея Куюна, в настоящее время рынок бензина остается стабильным и сбалансированным. Однако в сегменте дизельного топлива наблюдается определенная напряженность из-за ограниченности ресурсов и потери части логистических маршрутов.
В частности, на поставки повлияли как военные обстоятельства, так и природные факторы. Среди них – обмеление Дуная, который ранее был одним из важных каналов доставки топлива в Украину. Из-за этих ограничений ситуация с дизельным топливом остается менее предсказуемой, чем с бензином.
В то же время говорить о конкретном масштабе возможного подорожания без дополнительных данных о поставках и закупочных ценах пока преждевременно.
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Отдельно эксперт обращает внимание на рынок сжиженного газа. Именно в этом сегменте он ожидает дальнейшего роста цен.
Что касается сжиженного газа, то можно прогнозировать, что цена будет расти и в дальнейшем,
– говорит Куюн.
Этот рынок имеет свои особенности, в частности зависит от ограниченного количества больших производителей. Поэтому изменения в предложении и поставках могут ощутимо влиять на стоимость ресурса.
К слову, важную роль в поставке топлива играет логистика. Во время войны маршруты затруднены. Также ценообразование на АЗС начинается с цены на нефть, поскольку она является основным сырьем для производства бензина и дизельного топлива.