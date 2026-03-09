Укр Рус
9 марта, 15:53
3

Цены на топливо продолжают расти: какую поддержку готовит правительство

Валерия Моргун
Основні тези
  • Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что цены на топливо должны быть справедливыми и не содержать внутренних спекуляций.
  • Министр экономики Алексей Соболев вместе с Минфином и Минэнерго работают над возможными моделями поддержки для наиболее нуждающихся потребителей.

Сейчас правительство координирует свои действия из-за текущей ситуации на рынке топлива. В частности события имеют преимущественно внешние причины.

Что происходит с рынком топлива в Украине?

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что провела встречу с ключевыми представителями рынка нефтепродуктов.

Юлия Свириденко

Премьер-министр

Наша общая задача – обеспечить бесперебойное наличие горючего в государстве. Правительство рассчитывает, что операторы рынка – как государственная компания "Укрнафта", так и частные компании – обеспечат надлежащее наполнение рынка топливом и его стабильную доступность для потребителей по всей стране.

Она подчеркнула, что цены на топливо должны формироваться справедливо. Стоимость должна учитывать текущую ситуацию, в частности на мировых рынках, но без внутренних спекуляций.

  • Таким образом "Укрнафта" будет выполнять роль ориентира справедливой цены на рынке.
  • А контролирующие органы, в частности Антимонопольный комитет Украины и Госпродпотребслужба, должны осуществлять надлежащий мониторинг ценовой ситуации и реагировать на случаи возможных спекуляций на рынке горючего.

В то же время важно обеспечить, чтобы их работа не создавала безосновательного давления или препятствий для добросовестного бизнеса,
– добавила Свириденко.

Первый вице-премьер-министр Украины – Министр энергетики Денис Шмыгаль должен обеспечить координацию с представителями рынка на базе Минэнергетики для решения текущих вопросов.

Важно! Министр экономики Алексей Соболев вместе с Минфином и Минэнерго должен проработать возможные модели поддержки для тех категорий потребителей, которые больше всего будут нуждаться в помощи.

Напомним, что Верховная Рада планирует закон о формировании стратегического резерва. Об этом сообщила пресс-служба аппарата.

Верховная Рада приняла Закон Украины "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов" – системное решение для формирования стратегического резерва топлива,
– говорится на сайте.

Закон предусматривает:

  • создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в стране;
  • обязанность импортеров и производителей формировать и поддерживать эти запасы;
  • использование резерва только в кризисных ситуациях.

Закон вступает в силу поэтапно.

Обратите внимание! Несмотря на повышение розничных цен, дефицита топлива в Украине пока нет.

Что еще следует знать о проблемах с горючим?

  • Сейчас рост цен на бензин не отражается на стоимость поездок на такси. Но при длительном повышении цен компании могут пересматривать свои тарифы.
  • Сервисы такси следят за ситуацией, прогнозами экспертов и официальными комментариями представителей власти. Также они анализируют обращения водителей-партнеров в службу поддержки.