Цены на топливо продолжают расти: какую поддержку готовит правительство

Сейчас правительство координирует свои действия из-за текущей ситуации на рынке топлива. В частности события имеют преимущественно внешние причины.

Что происходит с рынком топлива в Украине?

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что провела встречу с ключевыми представителями рынка нефтепродуктов.

Юлия Свириденко Премьер-министр Наша общая задача – обеспечить бесперебойное наличие горючего в государстве. Правительство рассчитывает, что операторы рынка – как государственная компания "Укрнафта", так и частные компании – обеспечат надлежащее наполнение рынка топливом и его стабильную доступность для потребителей по всей стране.

Она подчеркнула, что цены на топливо должны формироваться справедливо. Стоимость должна учитывать текущую ситуацию, в частности на мировых рынках, но без внутренних спекуляций.

Таким образом "Укрнафта" будет выполнять роль ориентира справедливой цены на рынке.

А контролирующие органы, в частности Антимонопольный комитет Украины и Госпродпотребслужба, должны осуществлять надлежащий мониторинг ценовой ситуации и реагировать на случаи возможных спекуляций на рынке горючего.

В то же время важно обеспечить, чтобы их работа не создавала безосновательного давления или препятствий для добросовестного бизнеса,

– добавила Свириденко.

Первый вице-премьер-министр Украины – Министр энергетики Денис Шмыгаль должен обеспечить координацию с представителями рынка на базе Минэнергетики для решения текущих вопросов.

Важно! Министр экономики Алексей Соболев вместе с Минфином и Минэнерго должен проработать возможные модели поддержки для тех категорий потребителей, которые больше всего будут нуждаться в помощи.

Напомним, что Верховная Рада планирует закон о формировании стратегического резерва. Об этом сообщила пресс-служба аппарата.

Верховная Рада приняла Закон Украины "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов" – системное решение для формирования стратегического резерва топлива,

– говорится на сайте.

Закон предусматривает:

создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в стране;

обязанность импортеров и производителей формировать и поддерживать эти запасы;

использование резерва только в кризисных ситуациях.

Закон вступает в силу поэтапно.

Обратите внимание! Несмотря на повышение розничных цен, дефицита топлива в Украине пока нет.

Что еще следует знать о проблемах с горючим?