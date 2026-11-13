Цены на топливо: когда украинцы увидят реальное удешевление на АЗС

Стоимость топлива на украинских АЗС продолжит снижаться благодаря поступлению новых партий нефтепродуктов, закупленных по более выгодным мировым ценам. Однако изменения на стелах заправок происходят не мгновенно.

Когда ожидать новых цен на топливо

В частности, за ситуацией на рынке следят правительство и Антимонопольный комитет, о чем сообщил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству.

Глава правительства опроверг распространенный среди водителей миф о том, что сети АЗС поднимают цены во время подорожания нефти, но "забывают" их снижать. По его словам, между колебаниями мировых котировок и изменением ценников в Украине всегда существует определенный временной промежуток.

Сергей Корецкий Премьер-министр Украины Не соответствует действительности то, что цена росла на мировых рынках и в то же время мгновенно росла в сетях АЗК. Так, был некоторый разрыв, наблюдалась определенная динамика. Но с того момента, как цена достигла пика на заправках и начала снижаться на мировых рынках, мы также наблюдаем динамику снижения.

Однако вскоре цены на топливо могут быть снижены. Но для этого необходимо соблюдение важного условия, о котором заявил Корецкий.

Когда новые запасы по новым, более низким ценам поступят в Украину – будьте уверены, что цены также будут снижены. Правительство и АМКУ следят за этим процессом,

– подчеркнул премьер.

Напомним, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке стоимость топлива в Украине существенно подскочила. В то же время наиболее напряженной остается ситуация с автогазом.

Как пояснил эксперт Сергей Куюн, рынок бензина остается стабильным. Но существуют трудности с дизельным топливом, связанные с ограничением ресурсов и потерей части логистических маршрутов.