Цены на топливо: когда украинцы увидят реальное удешевление на АЗС

Когда ожидать новых цен на топливо

В частности, за ситуацией на рынке следят правительство и Антимонопольный комитет, о чем сообщил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству.

Adv

Глава правительства опроверг распространенный среди водителей миф о том, что сети АЗС поднимают цены во время подорожания нефти, но "забывают" их снижать. По его словам, между колебаниями мировых котировок и изменением ценников в Украине всегда существует определенный временной промежуток.

Сергей Корецкий Премьер-министр Украины Не соответствует действительности то, что цена росла на мировых рынках и в то же время мгновенно росла в сетях АЗК. Так, был некоторый разрыв, наблюдалась определенная динамика. Но с того момента, как цена достигла пика на заправках и начала снижаться на мировых рынках, мы также наблюдаем динамику снижения.

Реклама

Однако вскоре цены на топливо могут быть снижены. Но для этого необходимо соблюдение важного условия, о котором заявил Корецкий.

Когда новые запасы по новым, более низким ценам поступят в Украину – будьте уверены, что цены также будут снижены. Правительство и АМКУ следят за этим процессом– подчеркнул премьер.

Напомним, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке стоимость топлива в Украине существенно подскочила. В то же время наиболее напряженной остается ситуация с автогазом.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как пояснил эксперт Сергей Куюн, рынок бензина остается стабильным. Но существуют трудности с дизельным топливом, связанные с ограничением ресурсов и потерей части логистических маршрутов.