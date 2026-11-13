Ціни на пальне: коли українці побачать реальне здешевлення на АЗС

Коли чекати нових цін на пальне

Зокрема, за ситуацією на ринку стежать уряд та Антимонопольний комітет, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду.

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Очільник уряду спростував популярний серед водіїв міф про те, що мережі АЗС підвищують ціни під час подорожчання нафти, але "забувають" їх опускати. За його словами, між коливаннями світових котирувань та зміною цінників в Україні завжди є певний часовий проміжок.

Сергій Корецький Прем'єр-міністр України Не відповідає дійсності те, що ціна зростала на світових ринках і в той самий час одномоментно зростала в мережах АЗК. Так, був якийсь люфт, була певна динаміка. Але з моменту, коли ціна досягла піку на заправках і почала знижуватися на світових ринках, ми також бачимо динаміку зниження.

Однак незабаром ціни на пальне можуть бути знижені. Але для цього потрібне дотримання важливої умови, яку оголосив Корецький.

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Коли нові запаси за новими, нижчими цінами надійдуть в Україну – будьте певні, що ціни також будуть знижені. Уряд та АМКУ стежать за цим процесом– наголосив прем'єр.

Нагадаємо, що після загострення ситуації на Близькому Сході вартість пального в Україні суттєво підскочила. Водночас найбільш напруженою залишається ситуація з автогазом.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як пояснив експерт Сергій Куюн, ринок бензину залишається стабільним. Але є труднощі щодо дизельного пального: обмеження ресурсів та втрата частини логістичних маршрутів.