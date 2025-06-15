На фоне резкого роста цены на нефть: когда и насколько подорожает топливо в Украине

События на Ближнем Востоке, в частности нападение Израиля на Иран, повлияли на стоимость нефти. Это может затронуть и Украину – обусловить рост цен на топливо.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что между поднятием цены на нефть и подорожанием нефтепродуктов преимущественно проходит 20 дней. Именно столько времени длится переработка.

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Стоимость топлива в Украине

По мнению Олега Пендзина, в Украине в ближайшее время вырастут цены на топливо примерно на 10%. Это, вероятно, произойдет в июле 2025 года.

Мы не можем спрогнозировать, как будут разворачиваться события дальше, ведь проблема заключается в том, что Персидский залив является очень оживленным направлением мировой торговли. Война там, однозначно, приведет к повышению затрат на логистику для транспортировки любых товаров, которые морским путем идут из Китая в ЕС,

– сказал он.

Кроме цен на топливо, может вырасти стоимость и на другие товары, которые переправляются морем в Персидском заливе.

Импорт товаров в Украину

Экономист отметил, что наше государство достаточно серьезно зависима от импорта, но важно, что основные потребности Украины не большие. Поэтому ситуация на Ближнем Востоке не должна была бы "резко ударить по украинским ценам".

Когда мы говорим о непосредственных последствиях, то они имеют больше геополитический характер, однако, к сожалению, влияют на ход активной фазы боевых действий в Украине,

– высказался он.

Наше государство сейчас покрывает 40% потребностей в оружии собственным производством, но многие элементы, которые нужны для изготовления идут из Китая.

Интересно. В ночь на 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, что повлекло скачок цен на нефть – в частности Brent и WTI подорожали почти на 9%. Это может временно повлиять на стоимость топлива в Украине, ведь страна импортирует нефтепродукты, однако, по словам эксперта Сергея Куюна, ситуация стабилизируется, если цены быстро вернутся к предыдущему уровню.

По словам Олега Пендзина, осложнения логистики в Персидском заливе приведет к росту расходов бюджета по вооруженным контрактам, однако это, вероятно, и так произошло бы, учитывая непростую ситуацию в Украине.